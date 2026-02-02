كهرباء الإسماعيلية يدعو جماهيره لمساندة الفريق أمام الزمالك

أصدر نادي كهرباء الإسماعيلية بيانًا رسميًا عقب فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي، وجّه من خلاله دعوة مفتوحة إلى جماهيره ومحبيه من أجل مؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة دوري نايل.





ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية، خاصة في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة قوية ودعم جماهيري مطلوب

وأكد النادي في بيانه أن مواجهة الزمالك تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالدوري، مشددًا على أهمية الحضور الجماهيري والدعم المعنوي للاعبين داخل الملعب، لما له من تأثير مباشر في رفع الروح القتالية وتحفيز الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية

وأشار البيان إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعولون كثيرًا على جماهير كهرباء الإسماعيلية، معتبرين أن مساندتهم ستكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

طرح تذاكر مجانية للجماهير

وفي إطار حرص إدارة النادي على تسهيل حضور الجماهير، أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية عن طرح عدد من التذاكر المجانية للراغبين في حضور المباراة، وذلك بشرط امتلاك بطاقة Fan ID.





وأوضح البيان أن الجماهير الراغبة في الحصول على التذاكر المتاحة يمكنها التواصل مباشرة مع المنسق الإعلامي للنادي، من أجل تنظيم عملية توزيع التذاكر وضمان دخول الجماهير بشكل منظم.

رسالة النادي للجماهير

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على ثقته في جماهيره الوفية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالروح الرياضية، ومساندة الفريق طوال أحداث المباراة، متمنيًا أن يخرج اللقاء بصورة مشرفة تعكس وعي الجماهير وقوة المنافسة داخل دوري نايل



