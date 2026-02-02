قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور وفيديوهات خادشة لآخرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كهرباء الإسماعيلية يدعو جماهيره لمساندة الفريق أمام الزمالك

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية
رباب الهواري

أصدر نادي كهرباء الإسماعيلية بيانًا رسميًا عقب فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي، وجّه من خلاله دعوة مفتوحة إلى جماهيره ومحبيه من أجل مؤازرة الفريق في مباراته المرتقبة أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة دوري نايل.


 

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية، خاصة في ظل سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة قوية ودعم جماهيري مطلوب

وأكد النادي في بيانه أن مواجهة الزمالك تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالدوري، مشددًا على أهمية الحضور الجماهيري والدعم المعنوي للاعبين داخل الملعب، لما له من تأثير مباشر في رفع الروح القتالية وتحفيز الفريق على تقديم أفضل أداء ممكن أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية

وأشار البيان إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يعولون كثيرًا على جماهير كهرباء الإسماعيلية، معتبرين أن مساندتهم ستكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

طرح تذاكر مجانية للجماهير

وفي إطار حرص إدارة النادي على تسهيل حضور الجماهير، أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية عن طرح عدد من التذاكر المجانية للراغبين في حضور المباراة، وذلك بشرط امتلاك بطاقة Fan ID.


 

وأوضح البيان أن الجماهير الراغبة في الحصول على التذاكر المتاحة يمكنها التواصل مباشرة مع المنسق الإعلامي للنادي، من أجل تنظيم عملية توزيع التذاكر وضمان دخول الجماهير بشكل منظم.

رسالة النادي للجماهير

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على ثقته في جماهيره الوفية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالروح الرياضية، ومساندة الفريق طوال أحداث المباراة، متمنيًا أن يخرج اللقاء بصورة مشرفة تعكس وعي الجماهير وقوة المنافسة داخل دوري نايل


 

