الديهي: التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة تعكس حالة تعبئة غير مسبوقة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة تعكس حالة تعبئة غير مسبوقة، ما يفتح الباب أمام احتمالات ضربة عسكرية مرتقبة ضد إيران، في ظل تصعيد لافت تشهده المنطقة.

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن واشنطن كثفت وجودها العسكري عبر نشر حاملات طائرات ومنظومات صاروخية وتحريك وحدات عسكرية عالية التكلفة في أكثر من نطاق جغرافي، مؤكدًا أن هذه التحركات تتجاوز مفهوم الضغط السياسي أو استعراض القوة، وتشير إلى استعداد عملي لمواجهة عسكرية محتملة.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن حجم ونوعية الانتشار العسكري الأمريكي يوحيان بأن خيار المواجهة بات مطروحًا بقوة، وربما أقرب من أي وقت مضى.