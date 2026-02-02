1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن هناك حكمًا سابقًا صادرًا لصالح نادي أيك السويدي ضد الزمالك، يتعلق بصفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عمر فرج، الذي أنهى تعاقده مع القلعة البيضاء وغادر الفريق.

وأوضح خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحكم ليس حديثًا، وينص على أحقية النادي السويدي في الحصول على مبلغ مليون و100 ألف دولار من نادي الزمالك، إلى جانب فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب حتى الانتهاء من سداد المديونية بالكامل.

وأضاف أضا، أن القرار تضمّن أيضًا إلزام الزمالك بسداد 25 ألف دولار، تمثل تكاليف وإجراءات التقاضي الخاصة بالملف أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشار محمد طارق أضا إلى أن إدارة الزمالك تتابع تطورات القضية عن قرب، في انتظار حسم الموقف النهائي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي النادي لمعالجة عدد من الملفات المالية المرتبطة بقضايا خارجية.