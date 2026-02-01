المشدد 15 عامًا للمتهم بإحراق منزل سيدة و5 سنوات لعامل بتهمة حيازة المخدرات في شبرا الخيمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية أحكامًا رادعة في قضيتين منفصلتين، حيث قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لشاب أشعل النيران في منزل سيدة بسبب خلافات بينهما، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي.



في القضية الأولى، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بمعاقبة المتهم فتحي.م.ف، المقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لقيامه بإشعال النيران عمدًا في مسكن المجني عليها أمل فتحي علي باستخدام مادة الجازولين، ما أسفر عن إحداث تلفيات بالعقار، دون وقوع إصابات بشرية.

وجاء الحكم في القضية رقم 19804 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4200 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

القضية الثانية

وفي القضية الثانية، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم المتهم "عبد الله.ر.ع"، 30 سنة، عامل، مبلغ 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم ثان العبور.