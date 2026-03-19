أبو ريدة يبذل جهودا مكثفة لإنقاذ ودية منتخب مصر وإسبانيا من الإلغاء

يبذل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جهودًا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام منتخب إسبانيا، في 31 مارس الحالي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة.

وتأتي هذه التحركات، في ظل العمل على إنهاء أزمة التأشيرات الخاصة بالسفر، حيث يواصل رئيس الاتحاد، اتصالاته من أجل تذليل جميع العقبات وضمان انتظام برنامج المنتخب.

ويحرص أبوريدة على توفير أفضل أجواء للمعسكر المقبل لمنتخب مصر، خلال الأجندة الدولية لشهر مارس، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره السعودي، يوم 26 مارس الحالي في مدينة جدة.