انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة
حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
وزير النواب ينصح بالاستخدام الحاسوب المراقب من قبل الأسرة لتنمية الذكاء لدى الأطفال
خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية والهيئة القومية للبريد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

وقّع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وسيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة القومية للبريد، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والإدارية والمالية المقدمة لمنتسبي الجامعة.


جاء ذلك بحضور أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، ومديري البرامج ، ومن جانب الهيئة القومية للبريد، حضر الدكتور بيومي القطان رئيس قطاع الأنشطة الداعمة، ومحمد شحاتة رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، و خالد جاد رئيس قطاع المبيعات، وياسر العيسوي مدير عام مبيعات القاهرة، يرافقهم وفد من الهيئة.
وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على التوسع في عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل إضافة مهمة لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات داخل الجامعة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

دعم المؤسسات التعليمية 

ومن جانبه، أعرب سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا أن الهيئة، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بإدارة وتطوير مرفق البريد في جمهورية مصر العربية، تحرص على دعم المؤسسات التعليمية من خلال تقديم حلول بريدية ومالية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، وتتميز بالكفاءة والسرعة والأمان، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الإداري والمالي داخل الجامعة، موضحًا أن التعاون مع البريد المصري يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات متعددة وآمنة لتحصيل الرسوم وتقديم الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين.
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة بنها الأهلية، وسعيها لتقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، وفتح قنوات جديدة للتيسير على منتسبيها في الحصول على مختلف خدمات البريد المصري، سواء البريدية أو المالية، من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويتضمن بروتوكول التعاون عددًا من مجالات العمل المشتركة، من أبرزها إتاحة خدمة التصديق القنصلي لشهادات الطلاب ومستخرجات الجامعة من خلال مكاتب البريد، وتحصيل رسوم الأنشطة الطلابية لصالح الجامعة، فضلًا عن توصيل شهادات الخريجين إلى محل إقامتهم مع تحصيل الرسوم المقررة. كما يشمل البروتوكول إتاحة الهيئة القومية للبريد كأحد قنوات تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات البريدية والمصرفية.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الأهلية بنها

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صلاة القداس الإلهي

مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس يوم الشباب الإيبارشي

المجمع الطبي

رئيس الرعاية الصحية: المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط مهما بلغت تكلفة العملية

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

