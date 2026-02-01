بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية والهيئة القومية للبريد

وقّع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وسيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة القومية للبريد، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية والإدارية والمالية المقدمة لمنتسبي الجامعة.



جاء ذلك بحضور أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، ومديري البرامج ، ومن جانب الهيئة القومية للبريد، حضر الدكتور بيومي القطان رئيس قطاع الأنشطة الداعمة، ومحمد شحاتة رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، و خالد جاد رئيس قطاع المبيعات، وياسر العيسوي مدير عام مبيعات القاهرة، يرافقهم وفد من الهيئة.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على التوسع في عقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل إضافة مهمة لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات داخل الجامعة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

دعم المؤسسات التعليمية

ومن جانبه، أعرب سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا أن الهيئة، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة بإدارة وتطوير مرفق البريد في جمهورية مصر العربية، تحرص على دعم المؤسسات التعليمية من خلال تقديم حلول بريدية ومالية متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، وتتميز بالكفاءة والسرعة والأمان، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وفي السياق ذاته، أكد أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الإداري والمالي داخل الجامعة، موضحًا أن التعاون مع البريد المصري يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات متعددة وآمنة لتحصيل الرسوم وتقديم الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين.

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة بنها الأهلية، وسعيها لتقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، وفتح قنوات جديدة للتيسير على منتسبيها في الحصول على مختلف خدمات البريد المصري، سواء البريدية أو المالية، من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويتضمن بروتوكول التعاون عددًا من مجالات العمل المشتركة، من أبرزها إتاحة خدمة التصديق القنصلي لشهادات الطلاب ومستخرجات الجامعة من خلال مكاتب البريد، وتحصيل رسوم الأنشطة الطلابية لصالح الجامعة، فضلًا عن توصيل شهادات الخريجين إلى محل إقامتهم مع تحصيل الرسوم المقررة. كما يشمل البروتوكول إتاحة الهيئة القومية للبريد كأحد قنوات تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات البريدية والمصرفية.