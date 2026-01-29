رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال ورشة صيانة المعدات والسيارات ويوجه بسرعة إنجاز الإصلاحات

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بمتابعة أعمال ورشة صيانة المعدات والسيارات التابعة للشركة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة وضمان جاهزية المعدات لمواجهة متطلبات العمل المختلفة.

أعمال الاصلاح

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة سرعة إنجاز أعمال الإصلاح والصيانة للمعدات والسيارات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن عدم تأثر أعمال التشغيل بالمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.



كما وجّه المهندس محمد إبراهيم فودة بوضع خطة شاملة للصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات بمختلف أنواعها، مع المتابعة المستمرة لحالتها الفنية، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي لها ورفع كفاءة الأداء، ويساعد على سرعة إنجاز أعمال التشغيل والصيانة وتحقيق استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن الاهتمام بأعمال الصيانة الوقائية والدورية يعد أحد المحاور الأساسية لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال الطارئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.