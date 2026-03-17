تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ الأوساط السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد تفاعلات واسعة عقب تسريب معلومات للإعلام الإسرائيلي حول عمليات اغتيال داخل إيران استهدفت علي لاريجاني وآخرين، مشيرةً إلى صدور تصريحات متتالية من مسئولين تؤكد تنفيذ تحركات ميدانية نوعية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن مكتب بنيامين نتنياهو نشر صورة له أثناء إصدار أوامر بتنفيذ عملية اغتيال، موضحة أن البيان المرافق أشار إلى استهداف قادة داخل النظام الإيراني، في مشهد عكس أجواء الارتياح لدى القيادة الإسرائيلية.

وأوضحت أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ عمليات داخل إيران طالت شخصيات مرتبطة بالساحة الفلسطينية، من بينها قيادات في حركة الجهاد الإسلامي، كما نقلت عن وزير الأمن يسرائيل كاتس تأكيده تنفيذ ضربات تستهدف عمق النظام الإيراني، في إطار تسريع تحقيق الأهداف العسكرية.