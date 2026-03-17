مجموعة مصر.. إيران تفكر في الانسحاب من كأس العالم إذا لم تُنقل مبارياتها

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن تحركات عاجلة للاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكدت صحيفة «جارديان» أن إيران تتفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنقل مباريات الفريق من الولايات المتحدة إلى المكسيك، خوفًا على سلامة اللاعبين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي رحب بالمشاركة الإيرانية، لكنه أشار إلى أن خوض المباريات على الأراضي الأمريكية قد يشكل خطرًا على المنتخب.

وتشير المصادر إلى أن رفض الفيفا لهذا الطلب قد يجعل مشاركة إيران في البطولة شبه مستحيلة، ما قد يؤدي إلى انسحاب رسمي غير مسبوق في تاريخ كأس العالم الحديث، ويضع الاتحاد الدولي أمام ضغط لإيجاد حلول سريعة قبل انطلاق المنافسات في 11 يونيو المقبل.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في لوس أنجلوس وأخرى في سياتل ضمن دور المجموعات، حيث وقع في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارةً للجدل والترقب.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية منذ فبراير الماضي، مع تبادل ضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما زاد المخاوف حول قدرة المنتخب على المشاركة بأمان، بعد أن أبدى وزير الرياضة الإيراني سابقًا شكوكه حول هذا الأمر.