"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين

للعام الثاني على التوالي تواصل نقابة المهن السينمائية رصدها للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان وذلك من خلال نخبة من أهم النقاد قاموا باختيار المتميزين التخصصات المهمة.

وفى هذا العام قام النقاد باختيار المتميزين في الأعمال التي عرضت خلال النصف الأول، والتي انتهى عرضها مع إرجاء الأعمال المستمرة مع مسلسلات النصف الثاني لاستفتاء آخر بآراء وتقييمات من قبل نقاد آخرين تعلن خلال أيام من إعلان نتائج النصف الأول.

وتعلن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة نتائج استفتاء النقاد لأعمال الدراما المعروضة في النصف الأول من موسم رمضان، وذلك بعد مشاركة 20 ناقدًا فنيًا في التصويت لاختيار الأفضل في مختلف الفئات الفنية.

وجاء مسلسل “صحاب الأرض” في صدارة الاستفتاء بحصوله على لقب أفضل مسلسل بعد أن نال 14 صوتًا من إجمالي الأصوات، متفوقًا على مسلسل “عين سحرية” الذي حصل على 6 أصوات.

وفي فئة أفضل ممثل، تصدر الفنان إياد نصار النتائج بحصوله على 6 أصوات، متقدمًا على كل من عصام عمر وباسم سمرة اللذين حصلا على 4 أصوات لكل منهما. أما جائزة أفضل ممثلة فحصدتها الفنانة منة شلبي باكتساح واضح بعدما حصلت على 16 صوتًا من أصل 20.

وفي فئة أفضل ممثل دور ثانٍ، جاء الفنان باسم سمرة في المركز الأول بـ7 أصوات، بينما فازت الفنانة سما إبراهيم بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ بعد حصولها على 6 أصوات.

وعلى مستوى الكتابة والإخراج، فاز الكاتب عمار صبري بجائزة أفضل مؤلف بعد أن حصل على 9 أصوات، فيما حصد المخرج بيتر ميمي جائزة أفضل مخرج بحصوله على 11 صوتًا، متقدمًا على المخرج السدير مسعود.

وفي الفئات التقنية، فاز الموسيقار أمين بوحافة بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بعد حصوله على 9 أصوات، بينما حصل محمد أمين على جائزة أفضل ديكوربـ14 صوتًا. كما نال أحمد حمدي جائزة أفضل مونتاج بعد حصوله على 12 صوتًا.

ويعكس الاستفتاء آراء نخبة من النقاد حول أبرز الأعمال والعناصر الفنية التي لفتت الانتباه خلال النصف الأول من موسم دراما رمضان، مع استمرار المنافسة بين عدد من المسلسلات والأسماء البارزة في الصناعة.