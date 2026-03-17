أداء لافت.. ريم سامي تتألق في "علي كلاي" أمام أحمد العوضي

فرضت الفنانة الشابة ريم سامي حضورها بقوة على الساحة الدرامية، بعدما خطفت الأنظار بأدائها اللافت في مسلسل "على كلاي"، مقدمة شخصية "همت" ابنة المعلم منصور الجوهري، ببراعة واحترافية عكستا مدى تطورها الفني وقدرتها على التلون داخل أدوار مركبة وصعبة.

وجاءت شخصية "همت" كواحدة من الشخصيات المؤثرة في مجريات الأحداث، حيث نجحت ريم سامي في تجسيدها بحس إنساني عال، معتمدة على أداء هادئ في ظاهره، لكنه عميق ومشحون بالتفاصيل الدقيقة، وتمكنت من التعبير عن التحولات النفسية التي تمر بها الشخصية بسلاسة، دون افتعال أو مبالغة، وهو ما جعلها تحظى بتفاعل واسع من الجمهور وإشادات نقدية واضحة.

وبرعت ريم في المشاهد التي جمعتها بكل من أحمد العوضي، حيث ظهر التناغم بينهما بشكل لافت، خاصة في اللحظات التي تطلبت صراعا دراميا مكثفاً، لتثبت قدرتها على مجاراة نجم العمل بثقة كبيرة، كما تألقت في مشاهدها مع الفنان طارق الدسوقي، مقدمة حالة درامية متماسكة تعكس عمق العلاقة بين الأب وابنته، وهو ما أضفى على العمل بعدا إنسانياً مؤثراً.

ولم تقل مشاهدها تميزاً أمام النجمة انتصار، حيث استطاعت ريم أن تخلق حالة من التوازن الفني، مؤكدة امتلاكها أدوات تمثيلية قادرة على التعامل مع مدارس أداء مختلفة، وهو ما يعكس نضجاً واضحاً في اختياراتها الفنية، وكذلك مشاهدها مه محمد ثروت.

واستطاعت ريم سامي أن تكون واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما التلفزيونية، حيث نجحت في جذب الأنظار إليها خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل مشاركاتها المتميزة في عدد من الأعمال الناجحة. فقد سبق وأن شاركت في مسلسل "ولد الغلابة" أمام النجم أحمد السقا، وقدمت دوراً لافتاً، كما ظهرت في مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إضافة إلى مشاركتها في "نسل الأغراب"، وغيرها من الأعمال التي ساهمت في صقل موهبتها وتوسيع قاعدة جمهورها.

وتأتى تجربة ريم سامي في "على كلاي" كمرحلة جديدة من النضج الفني، حيث لم تعد مجرد وجه شاب واعد، بل أصبحت ممثلة تمتلك أدواتها وتسعى بثبات نحو ترسيخ مكانتها بين نجمات الصف الأول، مستفيدة من تنوع أدوارها وقدرتها على تقديم شخصيات تحمل أبعاداً إنسانية حقيقية.

وتسير ريم سامي بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، حيث أنها واحدة من الأسماء التي ينتظر لها الكثير في السنوات المقبلة، في ظل حرصها الواضح على اختيار أدوار تضيف إلى رصيدها الفني وتكشف عن قدراتها المتجددة.