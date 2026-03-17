ارتجاج فى المخ.. سبب رحيل الفنانة نهال القاضي

توفيت الفنانة نهال القاضي بعد استمرارها تحت الرعاية في المستشفى لمدة 40 يوما لاصابتها بغيبوبة إثر تعرضها لحادث سير مروع.

سبب وفاة نهال القاضي

استمرت حالة نهال القاضي بالمستشفى في وضع خطير، ودخلت في غيبوبة إلى أن فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق له 17 مارس الجاري.

وكشفت إحدى صديقات الفنانة نهال القاضي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحالة الصحية قبل رحيلها، مؤكدة ان نهال دخلت في غيبوبة عقب الحادث، والفحوصات الأولية كشفت عن إصابتها بارتجاج في المخ، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسور في مناطق متفرقة من الجسد.

من هي نهال القاضي

يشار إلى أن نهال القاضي عضو بنقابة المهن التمثيلية منذ عام 2016، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا من أكاديمية الفنون الشعبية شعبة النقد الفني، وشاركت في عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة التابعة لوزارة الثقافة.