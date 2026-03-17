فن وثقافة

في ذكرى وفاته.. أبرز أعمال أحمد لوكسر وقصة رحيله

أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد لوكسر، الذي اشتهر خلال مشواره الفنى بتقديم الأدوار ذات المساحات الصغيرة فى الأعمال السينمائية، إلا أنه كان يحقق نجاحًا كبيرًا.

في السابع من يوليو عام 1921 وُلد أحمد لوكسر صاحب أشهر أدوار الضابط ووكيل النيابة في السينما المصرية، فهو ابن الذوات الذي ولد بمدينة الإسكندرية، وأخد بكالوريوس معهد التمثيل سنة 1955.

بداية أحمد لوكسر 

قبل التحاقه بالمعهد اشتغل موظفا فى مصلحة الموانى والمنائر بالإسكندرية وبعدها اشتغل موظفا فى هيئة الطرق والكبارى بالقاهرة حتى يكون بجانب معهد التمثيل، كما عمل فى المسرح المدرسى، وابتعد عن الأضواء فى السبعينيات، وجسد أدوار الضابط ووكيل النيابة وابن الذوات.

بدأ أدواره في فيلم المنزل رقم 13، وأمريكاني من طنطا سنة 1954 وملكة النساء عام 1955، وإسماعيل ياسين في البوليس السري سنة 1959، والعتبة الخضراء سنة 1959، والمرأة المجهولة.

“مسمي نفسك فتحي”

لكن يظل فيلم السبع بنات هو أحد الأفلام التي ظهر فيها أحمد لوكسر بشكل مميز حيث لا يزال أجيال السوشيال ميديا تتذكره حتى الآن بشيء من السخرية والدعابة عندما كان يقوم بدور الضابط الذي استطاع القبض على "فتحي" أحد النصابين الذي خدع سعاد حسني بحبه لها.

ولا يزال ذلك المشهد الذي قال فيه لوكسر لـ فتحي "مسمي نفسك فتحي، برافوا اسم جميل شاعري رومانسي تقدر تضحك بيه على عقول البنات الصغيرة".

نهاية مشواره

وعلى الرغم من زواج المخرج سعد عرفة من شقيقة لوكسر، إلا أنه لم يعمل معه نهائيًا، ولكنه عمل مع واحد من أبناء شقيقته هو المخرج شريف عرفة نجل شقيقة الفنان الراحل وشقيق المخرج عمرو عرفة، والذي استعان به فى دور صغير ضمن أحداث فيلم اللعب مع الكبار، ليختتم بعد ذلك مشواره الفنى بفيلم سواق الهانم، وقد توفى بعد عرضه العمل بشهرين فقط يوم 17 مارس عام 1993.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
