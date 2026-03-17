عن عمرو أديب ولميس الحديدي وعبلة كامل وابنتها أميرة.. أبرز تصريحات منال سلامة في "بين السطور"

كشفت الفنانة منال سلامة عن العديد من التفاصيل الشخصية والفنية في حياتها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج بين السطور، المذاع على قناة ten خلال شهر رمضان، حيث تحدثت بصراحة عن مسيرتها الفنية وعائلتها، إضافة إلى عدد من المواقف التي مرت بها.

وقالت منال سلامة إن مشاركتها في لجان التحكيم الفنية لا تعود عليها بعائد مادي مجزٍ، موضحة أنها حصلت في إحدى المرات على أجر قدره 8 آلاف جنيه فقط، رغم الجهد المبذول في هذه المهمة.

وتطرقت الفنانة إلى حياتها الأسرية، مشيرة إلى أنها تدخلت في اختيار المسار الدراسي لابنها، قائلة إنها أخبرته صراحة أنه طالما ما زالت تنفق عليه فعليه الالتحاق بالكلية التي تراها مناسبة، معترفة بأنها بذلك أثرت على مستواه في كرة القدم.

كما تحدثت عن تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتجنب الإعلان عن مرضها عبر السوشيال ميديا، لأن الأمر قد يتحول إلى مبالغة من البعض، قائلة إن مجرد قولها إنها مريضة قد يجعل البعض يروج أنها تعاني المرض منذ سنوات.

وخلال اللقاء، استرجعت منال سلامة قصة ولادة ابنتها «أميرة»، موضحة أنها توجهت إلى المستشفى بمفردها دون إيقاظ زوجها لأنها لم ترغب في إزعاجه أثناء النوم.

وكشفت كذلك عن سبب ذهابها لطبيب نفسي في إحدى الفترات، مؤكدة أنها لا تحب تحميل من حولها أعباء أو ضغوطاً نفسية، لذلك فضّلت اللجوء إلى مختص للتعامل مع بعض الأمور.

وتحدثت الفنانة عن تعرضها لحادث مع ابنتها أميرة، موضحة أنها تواصلت حينها مع الإعلامي عمرو أديب طالبة مساعدته، كما طلبت منه عدم إبلاغ شقيقه عادل أديب بالأمر في ذلك الوقت.

كما تطرقت إلى الحديث عن والدها، مؤكدة أن حياته كانت مليئة بالكفاح، لدرجة أنها ترى أن قصته تصلح لتقديم فيلم سينمائي، مشيرة إلى أنه لم يلتحق بالمدرسة وبدأ العمل في سن السابعة بعد دخوله الكُتّاب. ووجهت له رسالة مؤثرة قائلة إنها تفتقده دائماً وتتذكره باستمرار.

وعلى الصعيد الفني، أعربت منال سلامة عن شعورها بالدهشة من استمرار ربط الجمهور بينها وبين شخصية «نوفا» في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مؤكدة أنها قدمت العديد من الأعمال الأخرى الناجحة، لكنها ما زالت تُسأل عن هذا الدور رغم مرور نحو 29 عاماً على عرضه.

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة عبلة كامل، متمنية أن يجمعهما عمل فني جديد، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة عند رؤيتها في أحد الإعلانات مؤخراً.

وكشفت أيضاً عن كواليس العمل مع الزعيم عادل إمام على خشبة المسرح، مؤكدة أنه من أذكى الشخصيات الفنية التي تعاملت معها.

وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل صيد العقارب، معربة عن أمنيتها أن تكون مساحتها في العمل أكبر، كما اعترفت بأنها ارتكبت خطأ فنياً عندما رفضت في وقت سابق بطولة أحد الأعمال واختارت دوراً ثانوياً بدلاً منه.

وفي سياق آخر، تحدثت عن حياتها الزوجية، مؤكدة أن سر نجاح العلاقة بينها وبين زوجها يقوم على الاحترام والثقة والصراحة، مشيرة إلى أنها بدأت حياتها معه من الصفر، وأن أسرة زوجها كانت تعيش حياة بسيطة.

كما علقت على العلاقة بين الإعلاميين لميس الحديدي وعمرو أديب، مؤكدة أن العلاقة بينهما راقية وأن الجميع في الوسط الإعلامي والفني بمثابة عائلة واحدة.

وفي لحظة مؤثرة خلال الحلقة، دخلت الفنانة في حالة بكاء بعد عرض مفاجأة لها على الهواء، مؤكدة أنها تأثرت بالكلمات التي قيلت عنها، خاصة أنها لا تسمع مثل هذا الكلام كثيراً من المقربين.

كما أعربت عن حزنها عندما ترى ردود فعل سلبية تجاه ابنتها، مؤكدة أن هناك هجوماً منظماً يحدث أحياناً عبر ما وصفته بـ«اللجان» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرقت أيضاً إلى الحديث عن دراما رمضان 2026، موضحة أنها لا تعرف المطربة رحمة محسن رغم مشاركتها في مسلسل على كلاي بطولة أحمد العوضي هذا العام.

واختتمت اللقاء برفضها الرد على أحد أسئلة المواجهة، مؤكدة أن هناك شخصاً في حياتها لا يمكن أن تسامحه أبدا.