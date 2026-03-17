جوري بكر: تمنيت العمل مع سوسن بدر وتحقق حلمي في «الست موناليزا»

تحدثت الفنانة جوري بكر، عن كواليس تعاونها مع الفنانة سوسن بدر في مسلسل الست موناليزا، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الجاري، موضحة أنها كانت تتمنى العمل معها منذ فترة طويلة وحالفها الحظ في الموسم الحالي.

وقالت جوري بكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج إحنا لبعض مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد: «من زمان بصراحة كان نفسي أشتغل مع أستاذة سوسن بدر، وحالفني الحظ أكون موجودة وبصور معاها، طبعًا مشاهدنا كانت صعبة لأن كان فيه مشاهد قاسية شوية وبالأخص المشهد الأخير بعد رجوعها من فرنسا».

واستكملت جوري بكر حديثها قائلة: «الموقف مكنش لطيف وأنا بحاول أبقى مش لطيفة معاها.. بس هي إنسانة جميلة جدًا وعظيمة».

وعلقت جوري بكر على جدل مسلسلات رمضان الأعلى مشاهدة، قائلة: «الجدل على السوشيال ميديا أنا مقدرش أتدخل فيه ولا يخصني بشيء.. كل واحد شايف نفسه رقم واحد.. كل واحد حر إنه يشوف نفسه إزاي».

واختتمت: «المفهوم الطبيعي بحب أسيب الجمهور هو اللي يتكلم عني هو اللي يقول مين رقم واحد.. مين أحسن مسلسل.. مين أكتر مسلسل كسر الدنيا على السوشيال ميديا أو في الشوارع بس أنا بحس الجمهور هو اللي بيقرر مين رقم واحد مش إحنا».