جوري بكر تستعرض أناقتها بالجلد الأسود

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة جوري بكر في أحدث ظهور

ظهرت جوري بكر في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع جاكت جلد بنفس اللون، مما كشف عن ذوقها الأنيق و الراقي.

انتعلت جوري بكر حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الزيتي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مم كشف عن جمالها.