عبير صبري تتألق بإطلالة رمضانية.. شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة عبير صبري

تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت بنطلون و توب باللون الأسود ونسقت معهما قفطان من القماش المخملي الذي حمل بعض التطريزات.

انتعلت عبير صبري حذاء باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت عبير صبري بخصلات شعرها المنسدله ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنااسقة مع لون بشرتها.