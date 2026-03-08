ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء أمس السبت لوعكة صحية وشعرت بآلام حادة في البطن مما تطلب نقلها إلى أحد المستشفيات وتبين أنها تعاني من التهابات في المرارة تتطلب التدخل الجراحي واحتجازها لحين التعافى.

أسباب الإصابة بالمرارة..

تعتبر حصوات المرارة هي كتل صلبة صغيرة تتكوّن داخل المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

١-زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية:

عندما يحتوي الصفراء على نسبة عالية من الكوليسترول، ولا يتمكن الكبد من إذابته بالكامل، قد يتبلور ويتحوّل إلى حصوات.



٢- خلل في تفريغ المرارة:

إذا لم تُفرغ المرارة محتواها بانتظام أو بشكل كامل، فقد تتركز العصارة الصفراوية وتزداد فرص تكوّن الحصوات.

٣- ارتفاع نسبة البيليروبين:

بعض الحالات مثل تليف الكبد أو اضطرابات الدم قد تؤدي إلى زيادة إنتاج البيليروبين، ما يساهم في تكوين الحصوات الصبغية.

وفي كثير من الحالات لا تسبب الحصوات أعراضًا، ولكن عند انسداد القناة الصفراوية قد يشعر المريض بـ:

ألم مفاجئ وشديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ألم يمتد إلى الكتف الأيمن

غثيان وقيء

في بعض الحالات، ارتفاع في الحرارة.

المصدرموقع Mayo Clinic،