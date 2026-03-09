نيوكاسل يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب "سانت جيمس بارك"، مباراة من العيار الثقيل حين يستضيف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المواجهة بعد ستة أشهر فقط من لقاء الفريقين في مرحلة الدوري، ليكون نيوكاسل على موعد مع كتابة فصل جديد في تاريخه القاري أمام أحد أعرق أندية أوروبا.

بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على الاستحواذ السعودي لنادي نيوكاسل، نجح الفريق تحت قيادة المدرب إيدي هاو في كسر حواجز جديدة والوصول إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ النادي.

ورغم أن احتلال المركز الثاني عشر في مرحلة الدوري لم يكن إنجازاً خارقاً، لكنه كان كافياً ليعبر بالفريق إلى ملحق الأدوار الإقصائية حيث سحق قره باغ الأذربيجاني بمجموع مباراتين 9 /3 ليضرب موعداً مع برشلونة الذي تأهل مباشرة باحتلاله المركز الخامس في مرحلة الدوري.

يعيش نيوكاسل حالة من التخبط المحلي وعدم الاستقرار، حيث تباينت نتائجه مؤخراً بين الخسارة أمام إيفرتون ومانشستر سيتي، والفوز بعشرة لاعبين على مانشستر يونايتد.

ويبقى مستقبل إيدي هاو محل نقاش مستمر في ظل غياب الاتساق في النتائج على المستويين المحلي والقاري.

يدخل برشلونة اللقاء بخبرة "المتمرس" في الأدوار الإقصائية، ساعياً للذهاب أبعد من نصف نهائي النسخة الماضية.