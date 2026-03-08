بالفستان الجلد .. شيماء سيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة شيماء سيف

تألقت شيماء سيف في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش الجلد ونسقت معه قميص أبيض.

انتعلت شيماء سيف هاف بوت باللون الأسود مع كولون بنفس اللون، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيماء سيف على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.