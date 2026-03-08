قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة
بين الشبورة والرياح.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الساعات المقبلة وتحذر السائقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يوم المرأة العالمي.. 5 أشياء يجب على كل سيدة تنفيذها لحماية القلب

5 أشياء يجب على كل سيدة القيام بها لحماية القلب
5 أشياء يجب على كل سيدة القيام بها لحماية القلب
هاجر هانئ

في اليوم العالمي للمرأة، يحث الأطباء النساء على إعطاء الأولوية لصحة القلب مع ارتفاع مرض الشريان التاجي بين النساء الأصغر سنا. يوصي الخبراء بخطوات بسيطة مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والوجبات المتوازنة الغنية بالبروتين، والإقلاع عن التدخين، والتحقق من توقف التنفس أثناء النوم، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم للحد من مخاطر أمراض القلب وحماية الصحة على المدى الطويل.

لطالما اعتبرت أمراض القلب مصدر قلق صحي يؤثر في الغالب على كبار السن من الرجال. ومع ذلك، يلاحظ الأطباء بشكل متزايد تحولا مقلقا - يتم تشخيص المزيد من النساء، بما في ذلك النساء الأصغر سنا والنساء قبل انقطاع الطمث، بمرض الشريان التاجي، أو CAD. وفقا للأطباء، تساهم أنماط الحياة الحديثة والإجهاد وسوء التغذية وعدم الوعي بصحة قلب المرأة في هذا الاتجاه. “أصبح هذا اتجاها متزايدا، خاصة بين النساء الأصغر سنا قبل انقطاع الطمث”.

نصائح لحماية القلب من الأمراض

 قالت أميا أوديافار، الاستشارية وأخصائية القلب والفيزيولوجيا الكهربائية القلبية، مستشفى PD Hinduja ومركز البحوث الطبية، ل Times Now Health، خبر سار هو أن عادات نمط الحياة البسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. تتضمن بعض الخطوات الاستباقية لحماية قلبك ورفاهيتك العامة ما يلي:


-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية القلب هي من خلال التمارين الرياضية بانتظام. قال: "تشير التمارين الرياضية إلى أي نشاط يزيد من معدل ضربات القلب". تتضمن بعض الأمثلة على التمارين الرياضية ما يلي:

المشي السريع
الركض أو الجري
ركوب الدراجات
سباحة
رقص
يجب أن تنغمس في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميا، خمسة أيام في الأسبوع. لا يحسن النشاط البدني المنتظم صحة القلب فحسب، بل يدعم أيضا إدارة الوزن والرفاهية العقلية.


-أضافة المزيد من البروتين إلى الوجبات
تحتوي العديد من الوجبات التقليدية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة نسبيا في البروتين. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكربوهيدرات إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي. يمكن أن تساعد إضافة البروتين إلى كل وجبة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المستقرة وصحة التمثيل الغذائي بشكل أفضل.

تشمل أفضل مصادر البروتين السمك والبيض والدجاج وفول الصويا  والعدس واللبنة والزبادي. التغذية المتوازنة هي عنصر أساسي للوقاية من أمراض القلب والحفاظ على الصحة على المدى الطويل.


-تحقق من توقف التنفس أثناء النوم
يتجاهل الكثير من الأشخاص توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس مرارا وتكرارا ويبدأ أثناء النوم. قد يشير الشخير المتكرر أو سوء نوعية النوم أو التعب أثناء النهار إلى الحالة. توقف التنفس أثناء النوم شائع بشكل خاص لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ويمكن أن يضع ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية. إذا تركت دون علاج، فقد تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.


-الأقلاع عن التدخين
يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، خاصة بين الأفراد الأصغر سنا. المواد الكيميائية للتبخ تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسهل تكوين جلطات الدم في الشرايين التاجية. يمكن لهذه الجلطات أن تمنع تدفق الدم إلى القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة. الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

-اعرف أرقامك الصحية
يجب على كل امرأة مراقبة المؤشرات الصحية المهمة التي تؤثر على صحة القلب بانتظام، بما في ذلك مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم وHbA1c، وهو متوسط ثلاثة أشهر من السكر في الدم. إذا ارتفعت هذه الأرقام، فيمكن إدارتها في كثير من الأحيان من خلال التغييرات الغذائية أو التمارين الرياضية أو إدارة الإجهاد أو الأدوية عند الضرورة.

غالبا ما يساء فهم صحة المرأة، ويتم رفض العديد من الأعراض المتكررة مثل التعب أو التغيرات الهرمونية أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي على أنها "طبيعية". ومع ذلك، يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي تجاهل الأعراض الصحية المستمرة أبدا، لأنها قد تشير إلى اختلالات كامنة.


 

القلب اليوم العالمي للمرأة مرض الشريان التاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد