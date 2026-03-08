في يوم المرأة العالمي.. 5 أشياء يجب على كل سيدة تنفيذها لحماية القلب

في اليوم العالمي للمرأة، يحث الأطباء النساء على إعطاء الأولوية لصحة القلب مع ارتفاع مرض الشريان التاجي بين النساء الأصغر سنا. يوصي الخبراء بخطوات بسيطة مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والوجبات المتوازنة الغنية بالبروتين، والإقلاع عن التدخين، والتحقق من توقف التنفس أثناء النوم، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم للحد من مخاطر أمراض القلب وحماية الصحة على المدى الطويل.

لطالما اعتبرت أمراض القلب مصدر قلق صحي يؤثر في الغالب على كبار السن من الرجال. ومع ذلك، يلاحظ الأطباء بشكل متزايد تحولا مقلقا - يتم تشخيص المزيد من النساء، بما في ذلك النساء الأصغر سنا والنساء قبل انقطاع الطمث، بمرض الشريان التاجي، أو CAD. وفقا للأطباء، تساهم أنماط الحياة الحديثة والإجهاد وسوء التغذية وعدم الوعي بصحة قلب المرأة في هذا الاتجاه. “أصبح هذا اتجاها متزايدا، خاصة بين النساء الأصغر سنا قبل انقطاع الطمث”.

نصائح لحماية القلب من الأمراض

قالت أميا أوديافار، الاستشارية وأخصائية القلب والفيزيولوجيا الكهربائية القلبية، مستشفى PD Hinduja ومركز البحوث الطبية، ل Times Now Health، خبر سار هو أن عادات نمط الحياة البسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. تتضمن بعض الخطوات الاستباقية لحماية قلبك ورفاهيتك العامة ما يلي:



-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية القلب هي من خلال التمارين الرياضية بانتظام. قال: "تشير التمارين الرياضية إلى أي نشاط يزيد من معدل ضربات القلب". تتضمن بعض الأمثلة على التمارين الرياضية ما يلي:

المشي السريع

الركض أو الجري

ركوب الدراجات

سباحة

رقص

يجب أن تنغمس في 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميا، خمسة أيام في الأسبوع. لا يحسن النشاط البدني المنتظم صحة القلب فحسب، بل يدعم أيضا إدارة الوزن والرفاهية العقلية.



-أضافة المزيد من البروتين إلى الوجبات

تحتوي العديد من الوجبات التقليدية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة نسبيا في البروتين. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكربوهيدرات إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي. يمكن أن تساعد إضافة البروتين إلى كل وجبة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المستقرة وصحة التمثيل الغذائي بشكل أفضل.

تشمل أفضل مصادر البروتين السمك والبيض والدجاج وفول الصويا والعدس واللبنة والزبادي. التغذية المتوازنة هي عنصر أساسي للوقاية من أمراض القلب والحفاظ على الصحة على المدى الطويل.



-تحقق من توقف التنفس أثناء النوم

يتجاهل الكثير من الأشخاص توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها التنفس مرارا وتكرارا ويبدأ أثناء النوم. قد يشير الشخير المتكرر أو سوء نوعية النوم أو التعب أثناء النهار إلى الحالة. توقف التنفس أثناء النوم شائع بشكل خاص لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ويمكن أن يضع ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية. إذا تركت دون علاج، فقد تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



-الأقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، خاصة بين الأفراد الأصغر سنا. المواد الكيميائية للتبخ تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتسهل تكوين جلطات الدم في الشرايين التاجية. يمكن لهذه الجلطات أن تمنع تدفق الدم إلى القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة. الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

-اعرف أرقامك الصحية

يجب على كل امرأة مراقبة المؤشرات الصحية المهمة التي تؤثر على صحة القلب بانتظام، بما في ذلك مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات السكر في الدم وHbA1c، وهو متوسط ثلاثة أشهر من السكر في الدم. إذا ارتفعت هذه الأرقام، فيمكن إدارتها في كثير من الأحيان من خلال التغييرات الغذائية أو التمارين الرياضية أو إدارة الإجهاد أو الأدوية عند الضرورة.

غالبا ما يساء فهم صحة المرأة، ويتم رفض العديد من الأعراض المتكررة مثل التعب أو التغيرات الهرمونية أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي على أنها "طبيعية". ومع ذلك، يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي تجاهل الأعراض الصحية المستمرة أبدا، لأنها قد تشير إلى اختلالات كامنة.



