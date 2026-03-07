قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
خضار شهير في السحور ينسف الوزن ويحمى العين

يعد الخس من الخضروات الشهية التى يمكن تناولها بجانب عدد كبير من الأطعمة خاصة في سحور رمضان حيث أنه غني بالمواد الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم وفي نفس الوقت  تعزز الصحة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف علاقة الخس بحماية العينين من أخطر الأمراض بجانب قدرته على انقاص الوزن.

يحمي عينيك


الخس غني بمضادات الأكسدة حيث تحمي هذه المواد الكيميائية الغذائية الجسم من الجذور الحرة ، التي تسبب الالتهابات وقد تساهم في أمراض العيون والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

يحتوي الخس بشكل خاص على نسبة عالية من:

الأنثوسيانين: هذا الفلافونويد يقضي على الجذور الحرة و يوجد الأنثوسيانين في الخس الأحمر، وهو الصبغة التي تمنح الأوراق لونها الأحمر.
الكاروتينات: تشمل الكاروتينات اللوتين وبيتا كاروتين و"يحوّل جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو ضروري لصحة البصر وجهاز المناعة ".
اللوتين: يحمي هذا "الفيتامين المخصص للعين" عينيك من أضرار أشعة الشمس وقد يساهم أيضاً في الوقاية من التنكس البقعي أو إبطائه ، وهو مرض يصيب العين ويؤدي إلى فقدان البصر.

 إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن تناول طبق سلطة جانبي صغير قبل الطبق الرئيسي يُساعد على الشعور بالشبع ، مما يُقلل من السعرات الحرارية المُتناولة خلال الوجبة وتُشير النتائج إلى أن بدء الوجبة بسلطة يُمكن أن يُساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

