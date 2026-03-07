خضار شهير في السحور ينسف الوزن ويحمى العين

يعد الخس من الخضروات الشهية التى يمكن تناولها بجانب عدد كبير من الأطعمة خاصة في سحور رمضان حيث أنه غني بالمواد الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم وفي نفس الوقت تعزز الصحة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف علاقة الخس بحماية العينين من أخطر الأمراض بجانب قدرته على انقاص الوزن.

يحمي عينيك



الخس غني بمضادات الأكسدة حيث تحمي هذه المواد الكيميائية الغذائية الجسم من الجذور الحرة ، التي تسبب الالتهابات وقد تساهم في أمراض العيون والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

يحتوي الخس بشكل خاص على نسبة عالية من:

الأنثوسيانين: هذا الفلافونويد يقضي على الجذور الحرة و يوجد الأنثوسيانين في الخس الأحمر، وهو الصبغة التي تمنح الأوراق لونها الأحمر.

الكاروتينات: تشمل الكاروتينات اللوتين وبيتا كاروتين و"يحوّل جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو ضروري لصحة البصر وجهاز المناعة ".

اللوتين: يحمي هذا "الفيتامين المخصص للعين" عينيك من أضرار أشعة الشمس وقد يساهم أيضاً في الوقاية من التنكس البقعي أو إبطائه ، وهو مرض يصيب العين ويؤدي إلى فقدان البصر.

إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن تناول طبق سلطة جانبي صغير قبل الطبق الرئيسي يُساعد على الشعور بالشبع ، مما يُقلل من السعرات الحرارية المُتناولة خلال الوجبة وتُشير النتائج إلى أن بدء الوجبة بسلطة يُمكن أن يُساهم في إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.