بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم السبت عن إصابة قائده وحارس مرماه، مانويل نوير، خلال مواجهة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وتمكن بايرن ميونخ من تحقيق فوز عريض على ضيفه مونشنجلادباخ بنتيجة 4-1، في الجولة 25 من البوندزليجا.

وأوضح بيان النادي أن نوير تعرض "لتمزق عضلي طفيف في ربلة ساقه اليسرى"، بعد الفحص الدقيق الذي أجراه الجهاز الطبي للفريق، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت لحين التعافي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، متقدمًا بفارق 14 نقطة عن الوصيف بوروسيا دورتموند الذي يملك 52 نقطة.