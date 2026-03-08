بالذهبي اللامع .. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بأناقتها .. صور

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين الخطيب

خطفت ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش الذهبي المطرز بالكامل.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.