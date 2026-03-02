مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة الثالثة عشر .. جوري بكر تصدم أيتن عامر بخطة ياسر جلال

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من المفاجآت التى ستقلب الاحداث .

وبدأت الحلقة بأكتشاف من المتسبب فى خطف مودي (ياسر جلال) وهو بقلوظ والذى طلب مبلغ قدره ٥٠ مليون جنيها مقابل عودة مودي وبعد عودته واجه بقلوظ امام اسرة زوجته شيماء (ايتن عامر) لتكتشف حقيقته.

وفى مشهد آخر ، يكشف مودي لخالته همت (ميرفت امين) ان شيماء هى الوحيدة التى خطفت قلبه وانها انقذت ابنته من كارثة كبيرة دون علمه ، ولكن ميرا (جوري بكر) تقرر فضح مودي عند شيماء وتخبرها بأنه يريد فقط اموالها وسيعود مجددا لطليقته هالة (هدي الإتربي) الذى اوهمها بأنه ابنة عمته .

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.