فن وثقافة

تأجيل موعد جنازة الفنانة نهال القاضي.. خاص

أحمد إبراهيم

قررت أسرة الفنانة نهال القاضي تأجيل تشييع جثمان بسبب عدم الانتهاء من تصريح الدفن، حيث ما زالت تكمل إجراءات الدفن.

وقال منير مكرم، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “لم يتم تحديد موعد نهائي لتشييع جثمان الفنانة نهال القاضي، ومن المقرر أن تتحدد التفاصيل عقب انتهاء الإجراءات”. 

وتوفيت الفنانة نهال القاضي بعد استمرارها تحت الرعاية في المستشفى لمدة 40 يوما لإصابتها بغيبوبة إثر تعرضها لحادث سير مروع. 

سبب وفاة نهال القاضي 

استمرت حالة نهال القاضي بالمستشفى في وضع خطير، ودخلت في غيبوبة إلى أن فارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء 17 مارس الجاري.

وكشفت إحدى صديقات الفنانة نهال القاضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الحالة الصحية قبل رحيلها، مؤكدة أن نهال دخلت في غيبوبة عقب الحادث، والفحوصات الأولية كشفت عن إصابتها بارتجاج في المخ، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسور في مناطق متفرقة من الجسد.

من هي نهال القاضي؟ 

يشار إلى أن نهال القاضي عضو بنقابة المهن التمثيلية منذ عام 2016، وحاصلة على دبلوم دراسات عليا من أكاديمية الفنون الشعبية شعبة النقد الفني، وشاركت في عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة التابعة لوزارة الثقافة.

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
جانب من التكريم
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
محافظ الشرقية
