دوللي شاهين تحيي ذكرى وفاة والدتها وتطرح أغنية "واحشاني يامه"

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان «واحشاني يامه» واهدتها لروح والدتها الراحلة جاكلين الراعى وهى من كلمات السيد علي، ألحان وتوزيع هشام حسن، تصوير محمد السيد.

ونشرت المطربة دوللي شاهين عبر حسابها الرسمى بـ«انستجرام» صورًا لها أثناء تسجيل الأغنية، وعلقت عليها قائلةً: «صعب إن الواحد يقدر يوفي ويكفي حق الأم وتعبها وتضحياتها مهما قال ومهما عمل والأصعب غيابها اللي ما فيش حد في الكوكب يقدر يملئ فراغها.. واحشاني يامه».

ويبدأ مونتاج تمهيدًا لعرض الفيديو كليب قريبًا، الذى تم تصويره مزجًا بين الذكاء الاصطناعى واللقطات الحقيقية، وهى فكرة دوللى شاهين.

وفاة والدة دوللي شاهين

كانت والدة الفنانة دوللى شاهين رحلت عن يوم الأحد 18 يناير الجاري، وشيعت جنازتها في لبنان، ونعتها دوللي شاهين عبر حسابها قائلة: تذكر يا إنسان إنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتى ادعو لها بالرحمة.



وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان إقامة قداس ذكرى الأربعين لوالدتها المتنيحة المرحومة "جاكلين الراعي"، من خلال منشور رسمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكتبت دوللي شاهين“ آية (يو 11: 25): قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا، تقام صلاة قداس ذكرى الأربعين لوالدتي المتنيحة المرحومة جاكلين الراعي لنصلي معآ لراحة نفسها .. يوم الاثنين القادم 2 مارس علي الساعة ٦ مساء بكنيسة القديس مار يوسف بالظاهر بالقاهرة.