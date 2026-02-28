دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس ذكرى الأربعين لوالدتها جاكلين الراعي

كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان إقامة قداس ذكرى الأربعين لوالدتها المتنيحة المرحومة "جاكلين الراعي"، من خلال منشور رسمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكتبت دوللي شاهين“ آية (يو 11: 25): قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا، تقام صلاة قداس ذكرى الأربعين لوالدتي المتنيحة المرحومة جاكلين الراعي لنصلي معآ لراحة نفسها .. يوم الاثنين القادم 2 مارس علي الساعة ٦ مساء بكنيسة القديس مار يوسف بالظاهر بالقاهرة.

وفاة والدة دوللي شاهين

كانت والدة الفنانة دوللى شاهين رحلت عن يوم الأحد 18 يناير الجاري، وشيعت جنازتها في لبنان، ونعتها دوللي شاهين عبر حسابها قائلة: تذكر يا إنسان إنك من التراب وإلى التراب تعود، توفيت والدتى ادعو لها بالرحمة.