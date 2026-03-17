الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران

محمود نوفل

نجحت جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني في إلقاء القبض على 55 شخصاً جنوبي البلاد بتهمة التعاون مع أمريكا وإسرائيل.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، أفادت صباح اليوم، الثلاثاء، بأن السلطات الأمنية نجحت في اعتقال 10 أجانب، بينهم 4 بتهم التجسس و3 خططوا لتنفيذ عمليات ميدانية شمال شرق البلاد.

وفي وقت لاحق، وجه جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) رسالة بشكل مباشر إلى المواطنيين الإيرانيين.

وجاء في الرسالة، التي نشرت باللغة الفارسية على قناة رسمية تابعة للموساد على “تيليجرام”، نداء مفتوحًا إلى المواطنين الإيرانيين تحت عنوان «سنعيدكم إلى أيام المجد»، حيث دعا الجهاز الإيرانيين إلى التواصل معه وتقديم المعلومات والصور ومقاطع الفيديو.

وقالت الرسالة: “إخواننا وأخواتنا الإيرانيون، لستم وحدكم! لقد أنشأنا لكم قناة تيليجرام خاصة وآمنة للغاية معًا سنعيد لإيران أمجادها شاركونا صورًا ومقاطع فيديو لنضالكم العادل ضد النظام. والأهم من ذلك كله، اعتنوا بأنفسكم!”.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية

