مديرة مكتب الأمم المتحدة بلبنان: عدد النازحين تجاوز المليون.. والوضع مأساوي

قالت كريستين كونوتسون، مدير مكتب الأمم المتحدة بلبنان، إنّ الأوضاع الإنسانية في لبنان شهدت تدهورًا حادًا خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، ما أدى إلى أزمة إنسانية قاسية أثّرت بشكل مباشر على المدنيين، خاصة في جنوب البلاد.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد النازحين تجاوزت مليون شخص، مشيرة إلى أن 85% منهم نزحوا داخليًا، حيث يقيم كثيرون في مراكز إيواء أُقيمت داخل المدارس وتُدار بالتعاون بين الحكومة والشركاء الإنسانيين، في ظل احتياجات إنسانية متزايدة ومخاوف متصاعدة بشأن أوضاع المدنيين.

وأوضحت أن الجهود الأممية تركز على تقديم الدعم العاجل للنازحين والمجتمعات المستضيفة، عبر توفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والمأوى، إلى جانب الحماية، مؤكدة ضرورة تعزيز حماية المدنيين والبنية التحتية، في ظل استمرار التهديدات وأوامر الإخلاء والبحث المتواصل عن أماكن آمنة.