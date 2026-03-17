5 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان منذ الصباح

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بسلسلة عنيفة من الغارات وذلك من الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار سنجاب خلال رسالة على الهواء، إلى أن جيش الاحتلال نفذ نحو 5 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأضاف أن هذه الغارات جاءت بعد تحذيرات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس أن الضاحية الجنوبية ستتعرض إلى سلسلة من الغارات العنيفة وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الكلمات.

وتابع أن جيش الاحتلال نفذ أيضا سلسلة من الغارات بالجنوب اللبناني، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني أعلن إصابة 5 عسكريين بسبب قصف إسرائيلي، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني أكد أن 2 من المصابين حالتهم خطيرة.