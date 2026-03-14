أكسيوس: واشنطن تدرس مقترحًا لإنهاء الحرب في لبنان مقابل اعتراف بيروت بإسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس" بأن واشنطن تدرس مقترحًا فرنسيًا لإنهاء الحرب في لبنان يتطلب من الحكومة اللبنانية الاعتراف بإسرائيل.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 26 شهيدا و51 جريحا من المسعفين منذ 2 مارس حتى اليوم جراء غارات للاحتلال.

وخلال أمس، نفذ الاحتلال مجزرة في لبنان حيث خلف القصف دمار كبير بعد استهداف الاحتلال لمركز إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

ووقع دمار كبير في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات للاحتلال استهدفتها مساء أمس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية : أنه بعد ما يقرب من أسبوعين من الحرب بين "إسرائيل" وإيران وحزب الله، اتضح أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تمكن من أن يكون صاحب القرار الأكبر وأن يحافظ على سلسلة القيادة والسيطرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه في الأيام الأخيرة، تمكن عناصر قوة الرضوان من الانتشار جنوب نهر الليطاني، ليقوموا بمواصلة محاولاتهم لنصب الكمائن للقوات الإسرائيلية هناك.