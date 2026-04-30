خالد الغندور: ملف فك القيد مؤجل.. واجتماع الزمالك كان من أجل الأهلي فقط

شهد نادي الزمالك اليوم الظهور الأول لرئيس النادي حسين لبيب، بعد انتهاء إجازته المرضية، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي خُصص لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الأهلي المرتقبة في قمة الدوري.

وبحسب ما كشفه الإعلامي خالد الغندور، فإن اجتماع مجلس الإدارة ركز بالكامل على ملف كرة القدم، خاصة الاستعدادات الخاصة بمباراة القمة، إلى جانب مناقشة تفاصيل معسكر الفريق وسفر بعثة الزمالك إلى الجزائر يوم 6 من الشهر المقبل، فضلاً عن ترتيبات العودة وبرنامج التحضير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي ملفات إدارية أو مالية، سواء ما يتعلق بمستحقات اللاعبين أو ملف فك القيد، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا داخل النادي على تأجيل مناقشة هذه الملفات إلى ما بعد نهاية منافسات الدوري العام أو مشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية.

وأشار إلى أن التركيز داخل الزمالك حاليًا منصب بالكامل على المنافسة الكروية، رغم خسارة فريق اليد أمام الأوليمبي في نصف نهائي كأس مصر، إلا أن الأولوية داخل المجلس كانت لدعم فريق الكرة في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وفيما يخص مباراة القمة، أوضح الغندور أن الزمالك أرسل 25 دعوة إلى النادي الأهلي للمقصورة الرئيسية، في خطوة مماثلة لما حدث في لقاء الدور الأول، تأكيدًا على أجواء الاحترام المتبادل بين الناديين.

كما أعرب عن تمنياته بزيادة الحضور الجماهيري في مباريات القمة، مشيرًا إلى أن المواجهة تستحق حضورًا جماهيريًا أكبر يعيد أجواء المباريات التاريخية، إلا أن السعة المحددة حاليًا ستقتصر على 20 ألف مشجع لكل فريق.