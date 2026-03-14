أوربان: أزمة الطاقة في أوروبا لا يمكن تجاوزها من دون روسيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أزمة الطاقة الحالية في أوروبا لن تنتهي دون مساعدة روسيا، مؤكدًا أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى عزل موسكو قد فشلت.

وأوضح أوربان، في مقال نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أن الولايات المتحدة تجري بالفعل مفاوضات مع روسيا، وسمحت للهند باستيراد النفط الروسي مجددًا، بينما لا ترغب بروكسل في مناقشة تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية.

وأضاف أن أوروبا لن تتمكن من تجاوز الأزمة دون النفط والغاز الروسيين، مشيرًا إلى أن سياسة عزل روسيا وفرض عقوبات متتالية لم تؤد إلى وقف القتال في أوكرانيا.

كما اعتبر أن استمرار هذه الاستراتيجية، حتى بعد توقف الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف في عهد الرئيس دونالد ترامب؛ أضر بالقدرة التنافسية الأوروبية، محذرًا من خطر فقدان ملايين الوظائف.

وأشار أوربان إلى أن الأوروبيين يعانون منذ 4 سنوات من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وتراجع الصناعة الأوروبية، بسبب استمرار الحرب.