بشكل نهائي.. منصة X تودع هذه الميزة بعد أيام

أعلنت منصة التواصل الإجتماعية الشهيرة"إكس" ممثلة عنها نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات، انها ستودع ميزة المجتمعات (Communities) نهائيا في شهر مايو المقبل.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كانت هذه الميزة متاحة على المنصة قبل استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" وتسميته X.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تدشين مجموعات عامة والانضمام إليها والإشراف عليها، وفقاً لاهتمامات كل مجموعة ، وبالتالي تيسير متابعة الأشخاص على المحتوى الذي يهمهم فقط.

ولكن الميزة لم تنتشر بالشكل المتوقع له، حيث استخدمها فقط أقل من 0.4% من المستخدمين، بالإضافة لارتباطها بحوالي 80% من محاولات البريد العشوائي، وعمليات الاحتيال المالي، وكذلك البرامج الخبيثة على المنصة.

مما يجلعها تيتنذف نصف وقت فريق العمل في الكثير من الأوقات للمعالجة على حساب أجزاء أخرى من التطبيق، بجانب أصلاً استغلال الميزة للترويج لمنصات أخرى ومقاطع فيديو مدفوعة.

لكن منصة “اكس” وفرت البديل أيضاً وهو تطبيقها الجديد XChat الذي يستضيف المحادثات الجماعية حتى 350 شخصاً، ومنتظر له في حالة النجاح أن يتم تطويره ليصل إلى 1000 شخص.

كان الموعد المحدد لإنهاء خدمة الميزة السابقة بحلل 6 مايو، لكن تم ترحيله إلى 30 مايو، من أجل لإتاحة الوقت الكافي للمستخدمين للبحث عن بدائل.