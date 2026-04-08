ميزات جديدة تصل إكس.. ترجمة فورية وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إكس X (تويتر سابقا)، عن إطلاق حزمة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الترجمة التلقائية للمنشورات ومحرر صور متقدم يعتمد على الأوامر النصية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق التفاعل عالميا.

وكشف رئيس قسم المنتجات في الشركة “نيكيتا بير”، أن ميزة الترجمة التلقائية بدأت بالوصول إلى المستخدمين حول العالم، مع إمكانية تعطيلها للغات محددة عبر إعدادات المنشور.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توجهات منصات التواصل الأخرى التي تسعى إلى كسر حواجز اللغة وزيادة انتشار المحتوى، كما هو الحال مع تجارب “ريديت” في مجال الترجمة الآلية.

ميزة الترجمة التلقائية

محرر صور جديد داخل التطبيق

بالتوازي، أطلقت إكس محرر صور جديدا ضمن تطبيقها على نظام iOS، يضم أدوات للرسم وإضافة النصوص، إلى جانب ميزة التمويه التي تسمح بإخفاء العناصر الحساسة مثل الوجوه أو البيانات الشخصية.

كما أتاحت المنصة للمستخدمين تعديل الصور باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية عبر نموذج Grok التابع لشركة xAI، حيث يمكن، على سبيل المثال، تحويل صورة عادية إلى عمل فني بأسلوب معين بناء على وصف نصي.

وأشارت الشركة إلى خططها لتوفير هذه الميزات قريبا لمستخدمي نظام أندرويد.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات سابقة طالت الشركة بسبب إساءة استخدام تقنيات تعديل الصور، ما دفعها إلى فرض قيود على بعض الميزات وحصرها في المستخدمين المشتركين، ولم توضح “إكس” بعد ما إذا كانت الأدوات الجديدة ستخضع لسياسات مماثلة.

جدير بالذكر أن منصة إكس، بدأت خلال الشهر الماضي في اختبار صيغة إعلان مبتكرة تظهر توصية مباشرة أسفل أي منشور يذكر الشركة أو منتجاتها.

وقد ظهر هذا الاختبار لمستخدمي المنصة في أوروبا، عبر توصية بـ "احصل على ستارلينك" أسفل منشور يثني على خدمة الأقمار الصناعية Starlink، وكان الرابط يؤدي مباشرة إلى موقع ستارلينك الإلكتروني.

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس التنفيذي لشركة إكس، إيلون ماسك، خططه لإطلاق "X Money"، ميزة الدفع الرقمي على منصة التواصل الاجتماعي التابعه له، وأظهرت تقارير حديثة أن الاختبارات الداخلية للعملة الرقمية جارية بالفعل، مع توقع طرح تجريبي محدود للجمهور خلال الشهر أو الشهرين القادمين.