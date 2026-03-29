رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا سيجعل العدو يندم.. وإذا وجهوا ضربة واحدة فسيتلقوا ضربات عدة
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تكنولوجيا وسيارات

وثائق تكشف المستور.. ما سر الرسائل الغامضة بين إيلون ماسك وزوكربيرج؟

شيماء عبد المنعم

كشفت وثائق قضائية حديثة أن رجل الأعمال إيلون ماسك تواصل مع رئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرج بشأن إمكانية التقدم بعرض مشترك للاستحواذ على الملكية الفكرية لشركة OpenAI، وذلك قبل تقديمه عرضا منفردا لشراء الشركة المطورة لـ ChatGPT في فبراير 2025.

وتأتي هذه الوثائق، التي رفعت عنها السرية مؤخرا، ضمن سياق الدعوى القضائية المستمرة التي رفعها إيلون ماسك ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي “سام ألتمان”، حيث تسلط الضوء على طبيعة التواصل بين ماسك وزوكربيرج، في علاقة اتسمت بالتقلب خلال السنوات الماضية.

بحسب إحدى المراسلات المؤرخة في 3 فبراير 2025، أرسل مارك زوكربيرج رسالة إلى إيلون ماسك أشار فيها إلى أن مكتب “DOGE” في البيت الأبيض، الذي كان ماسك يقوده فعليا، يحقق تقدما، مضيفا أن فرقه ستكون على استعداد لإزالة أي محتوى يتضمن تهديدات أو كشفا لبيانات العاملين مع إيلون ماسك.

ورد إيلون ماسك على الرسالة بتفاعل إيجابي، قبل أن يسأل زوكربيرج عن استعداده للمشاركة في تقديم عرض للاستحواذ على أصول الملكية الفكرية لـ OpenAI. 

من جانبه، أبدى زوكربيرج انفتاحا على النقاش، واقترح إجراء اتصال مباشر، وهو ما وافق عليه إيلون ماسك، دون تأكيد ما إذا كان الاتصال قد تم بالفعل.

وأشارت وثائق قضائية أخرى قدمتها OpenAI في أغسطس 2025 إلى أن إيلون ماسك حدد زوكربيرج كأحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن خطاب نوايا يتعلق بترتيبات تمويل أو استثمارات محتملة في الشركة، مؤكدة أن زوكربيرج أو شركة “ميتا” لم يوقعا على هذا الخطاب.

وفي 10 فبراير 2025، قاد إيلون ماسك، عبر شركته xAI، تحالفا استثماريا تقدم بعرض غير مرغوب فيه بقيمة 97.4 مليار دولار للاستحواذ على الكيان غير الربحي الذي كان يسيطر على OpenAI، في خطوة هدفت إلى عرقلة تحولها إلى شركة ربحية.

ورد ألتمان على العرض عبر منصة “إكس” بسخرية قائلا: “لا شكرا، لكن يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردت".

يذكر أن إيلون ماسك كان قد رفع دعوى قضائية في أغسطس 2024 ضد “سام ألتمان” وأعضاء آخرين في مجلس إدارة OpenAI، متهما إياهم بخداعه بشأن طبيعة الشركة، التي قال إنها تحولت من منظمة غير ربحية تهدف لخدمة البشرية إلى كيان يركز على تحقيق الأرباح، رغم مساهمته بنحو 38 مليون دولار في بداياتها، ويطالب ماسك حاليا بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أظهرت مراسلات أخرى تعود إلى ديسمبر 2024 أن زوكربيرج أبلغ إيلون ماسك بتسريب خطاب دعم أرسلته “ميتا” إلى المدعي العام في ولاية كاليفورنيا تأييدا لدعواه ضد OpenAI.

وكانت OpenAI قد أكملت رسميا تحولها إلى شركة ربحية في أكتوبر 2025، مع احتفاظها بذراع غير ربحي، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في القضية المرفوعة من ماسك ضد ألتمان وOpenAI في 27 أبريل بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالبحيرة

المتهمين

خلافات على بيع سيارة.. القبض على 4 سائقين تشاجروا مع بعضهم بالإسكندرية

الجهاز الفني للمنتخب

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب "إسبانيول"

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد