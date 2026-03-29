وثائق تكشف المستور.. ما سر الرسائل الغامضة بين إيلون ماسك وزوكربيرج؟

كشفت وثائق قضائية حديثة أن رجل الأعمال إيلون ماسك تواصل مع رئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرج بشأن إمكانية التقدم بعرض مشترك للاستحواذ على الملكية الفكرية لشركة OpenAI، وذلك قبل تقديمه عرضا منفردا لشراء الشركة المطورة لـ ChatGPT في فبراير 2025.

وتأتي هذه الوثائق، التي رفعت عنها السرية مؤخرا، ضمن سياق الدعوى القضائية المستمرة التي رفعها إيلون ماسك ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي “سام ألتمان”، حيث تسلط الضوء على طبيعة التواصل بين ماسك وزوكربيرج، في علاقة اتسمت بالتقلب خلال السنوات الماضية.

ما سر الرسائل الغامضة بين إيلون ماسك وزوكربيرج؟

بحسب إحدى المراسلات المؤرخة في 3 فبراير 2025، أرسل مارك زوكربيرج رسالة إلى إيلون ماسك أشار فيها إلى أن مكتب “DOGE” في البيت الأبيض، الذي كان ماسك يقوده فعليا، يحقق تقدما، مضيفا أن فرقه ستكون على استعداد لإزالة أي محتوى يتضمن تهديدات أو كشفا لبيانات العاملين مع إيلون ماسك.

ورد إيلون ماسك على الرسالة بتفاعل إيجابي، قبل أن يسأل زوكربيرج عن استعداده للمشاركة في تقديم عرض للاستحواذ على أصول الملكية الفكرية لـ OpenAI.

من جانبه، أبدى زوكربيرج انفتاحا على النقاش، واقترح إجراء اتصال مباشر، وهو ما وافق عليه إيلون ماسك، دون تأكيد ما إذا كان الاتصال قد تم بالفعل.

وأشارت وثائق قضائية أخرى قدمتها OpenAI في أغسطس 2025 إلى أن إيلون ماسك حدد زوكربيرج كأحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن خطاب نوايا يتعلق بترتيبات تمويل أو استثمارات محتملة في الشركة، مؤكدة أن زوكربيرج أو شركة “ميتا” لم يوقعا على هذا الخطاب.

وفي 10 فبراير 2025، قاد إيلون ماسك، عبر شركته xAI، تحالفا استثماريا تقدم بعرض غير مرغوب فيه بقيمة 97.4 مليار دولار للاستحواذ على الكيان غير الربحي الذي كان يسيطر على OpenAI، في خطوة هدفت إلى عرقلة تحولها إلى شركة ربحية.

ورد ألتمان على العرض عبر منصة “إكس” بسخرية قائلا: “لا شكرا، لكن يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا أردت".

يذكر أن إيلون ماسك كان قد رفع دعوى قضائية في أغسطس 2024 ضد “سام ألتمان” وأعضاء آخرين في مجلس إدارة OpenAI، متهما إياهم بخداعه بشأن طبيعة الشركة، التي قال إنها تحولت من منظمة غير ربحية تهدف لخدمة البشرية إلى كيان يركز على تحقيق الأرباح، رغم مساهمته بنحو 38 مليون دولار في بداياتها، ويطالب ماسك حاليا بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أظهرت مراسلات أخرى تعود إلى ديسمبر 2024 أن زوكربيرج أبلغ إيلون ماسك بتسريب خطاب دعم أرسلته “ميتا” إلى المدعي العام في ولاية كاليفورنيا تأييدا لدعواه ضد OpenAI.

وكانت OpenAI قد أكملت رسميا تحولها إلى شركة ربحية في أكتوبر 2025، مع احتفاظها بذراع غير ربحي، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في القضية المرفوعة من ماسك ضد ألتمان وOpenAI في 27 أبريل بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا.