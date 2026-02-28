إيلون ماسك يفتح النار على OpenAI.. اتهامات صادمة تهز عالم الذكاء الاصطناعي

في إفادة قانونية حديثة قدمت ضمن دعوى إيلون ماسك Elon Musk ضد شركة OpenAI، وجه رجل الأعمال الأمريكي انتقادات حادة لسجل الشركة في مجال السلامة، معتبرا أن شركته xAI تولي أولوية أكبر لهذا الجانب، قائلا : “لم ينتحر أحد بسبب Grok، لكن يبدو أن هناك من فعل ذلك بسبب ChatGPT”.

إيلون ماسك ينتقد OpenAI في إفادته

وجاء هذا التصريح خلال استجواب بشأن رسالة علنية كان إيلون ماسك قد وقعها في مارس 2023، دعا فيها مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى تعليق تطوير الأنظمة الأقوى من نموذج GPT-4 لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

حذرت الرسالة، التي حملت توقيع أكثر من 1100 شخص بينهم خبراء في المجال، من سباق خارج عن السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية أكثر قوة، في ظل غياب التخطيط والإدارة الكافيين، وبما يفوق قدرة حتى مطوريها على الفهم أو التنبؤ أو التحكم الموثوق.

وتأتي تصريحات إيلون ماسك في وقت تواجه فيه OpenAI سلسلة دعاوى قضائية تزعم أن أساليب المحادثة في ChatGPT تسببت في آثار سلبية على الصحة النفسية لبعض المستخدمين، مع الإشارة إلى وقوع حالات انتحار، وتظهر إفادة ماسك احتمال توظيف هذه الوقائع ضمن مسار دعواه ضد الشركة.

وترتكز الدعوى على تحول OpenAI من مختبر أبحاث غير ربحي إلى شركة هادفة للربح، وهو ما يرى إيلون ماسك أنه خالف اتفاقيات التأسيس، وضمن دفوعه، يجادل بأن العلاقات التجارية للشركة قد تضع اعتبارات السرعة والتوسع والإيرادات فوق معايير السلامة.

إيلون ماسك وسام ألتمان

روبوت Grok في أزمة قانونية

في المقابل، واجهت xAI بدورها انتقادات تتعلق بالسلامة. ففي الشهر الماضي، امتلأت منصة إكس (تويتر سابقا) بصور عارية غير رضائية جرى توليدها عبر Grok، بعضها يزعم أنه لقاصرين، ما دفع مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا إلى فتح تحقيق، كما باشرت جهات أوروبية تحقيقا منفصلا، واتخذت بعض الحكومات إجراءات حظر وتقييد.

وخلال الإفادة، قال إيلون ماسك إنه وقع رسالة التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي لأنها بدت فكرة جيدة، وليس بدافع تأسيس شركة منافسة.

وأضاف: “وقعتها، كما فعل كثيرون، للحث على توخي الحذر في تطوير الذكاء الاصطناعي، أردت فقط أن تكون السلامة أولوية”.

كما تطرق إيلون ماسك إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مؤكدا أنه ينطوي على مخاطر، وأقر بأنه كان مخطئا بشأن قيمة تبرعه المزعوم البالغ 100 مليون دولار لـOpenAI، إذ تظهر وثائق الدعوى أن الرقم الفعلي يقارب 44.8 مليون دولار.

واستعاد ماسك دوافع تأسيس OpenAI من وجهة نظره، مشيرا إلى مخاوفه المتزايدة آنذاك من احتكار شركة جوجل لمجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن محادثاته مع الشريك المؤسس لـ جوجل، لاري بايج، كانت “مقلقة”، معتبرا أنه لم يكن يأخذ مسألة السلامة على محمل الجد، وأن OpenAI أنشئت كقوة موازنة لهذا التهديد المحتمل.