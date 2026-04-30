الاتحاد الأوروبي يلزم مصنعي أجهزة اللابتوب بمنفذ شحن USB-C

في ظل توجه الاتحاد الأوروبي بتوحيد شواحن جميع الأجهزة الإلكترونية لكي تعمل بشاحن واحد بمنفذ USB-C منذ ديسمبر 20204، ألزم جميع مصنعي الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة بتقديم الأجهزة بشواحن موحدة من نوع USB-C.

وبحسب موقع “ جي إس إم آرينا” التقني، ياتي ذلك بعد انقضاء المهلة الإضافية البالغة 16 16 شهرًا إضافية، وانتهت بالفعل في 28 أبريل المنصرم.

بعدما بات الأمر القضائي يقضي بأن جميع أجهزة اللابتوب التي سيتم بيعها في الاتحاد الأوروبي بتوفير منفذ شحن USB-C واحد على الأقل.

بينما الجهزة التي تتخطى قدرتها 100 واط، فهي مستثناة من تطبيق هذا القرار، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، بجانب التوصية يعدم إرفاق شاحن جديد بعبوة كل جهاز جديد، للتشجيع على الحد من النفايات الإلكترونية وتإعادة استخدام الشواحن القديمة التي لا زالت تعمل حتى اللحظة.

سيطبق هذا القرار على جميع دول الإتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ولكنه لن يشمل الأجهزة الجديدة المعروضة حاليًا وحتى المستعملة.

يوفر توحيد منفذ شحن USB-C ما يصل إلى 250 مليون يورو سنويًا للمستهلكين، وكذلك يحد من النفايات الإلكترونية بما يعادل 11 ألف طن سنويًا.

يذكر أن الأتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قراره بأن جميع الهواتف الذكية بدءاً من عام 2027 المقبل ستكون ببطاريات قابلة للتغيير. وبالعودة للماضي كانت جميع الهواتف الذكية والعادية ببطارية قابلة للتغيير.

لتعزيز مفهوم الإصلاح للبطارية بكل سهولة مثلما كانت في السابق، لتمكين المستخدم العادي من شراء البطارية الأصلية بأي متجر رسمي، وتركيبها واستبدالها بنفسه في المنزل، بدون أي عناء أو تكاليف إضافية أو تعطيل وقت.