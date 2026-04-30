قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخاوف إسرائيلية من “تآكل الردع”.. تل أبيب تضغط لتسريع المسار التفاوضي مع لبنان
دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة بسرعة.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير تفتح أبواب الفرج
استعدادات مكثفة لبدء صرف معاشات مايو.. غدا
سنتكوم: إحباط 42 محاولة خرق إيرانية للحصار البحري على مضيق هرمز
البحرية الإسرائيلية تعترض أسطول الصمود قرب جزيرة كريت اليونانية
نقب بنفسك عن الذهب.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الثروة المعدنية
حال الانتصار على الأهلي.. الزمالك يرصد مكافأة 100 ألف جنيه لكل لاعب
نقاشات عادية.. أضا يكشف حقيقة مشادة مجلس الزمالك بسبب تذاكر القمة
رئيس الإسماعيلي: لم نطلب إلغاء الهبوط رسميًا.. وتمسّك كامل ببقاء الدراويش في الدوري
نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب
نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي
إتاحة التنقيب والتراخيص في 30 يوما.. تفاصيل تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية
english EN
تكنولوجيا وسيارات

آيفون 19 برو ماكس سيكون ببطارية قابلة للاستبدال.. القصة كاملة

قسم التكنولوجيا

يبدو أن آبل الأمريكية على أعتاب قرار سيغير فلسفة تصميمها للأبد، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي أن جميع الهواتف الذكية بدءاً من عام 2027 المقبل ستكون ببطاريات قابلة للتغيير.

وبالعودة للماضي كانت جميع الهواتف الذكية والعادية ببطارية قابلة للتغيير، ولكن باستثناء الصانع الأمريكي.

فهل ستنفذ آبل قرار الإتحاد الأوروبي وترضخ له؟ بعدما أصبحت فلسفة تصنيع هواتفها الذكية منذ أول إصدار ببطارية غير قابلة للتغير إلا بعد فك محتويات الهاتف تماماً لتغييرها.

بالعودة للوراء قليلاً، مع إطلاق هاتف آيفون 15 برو ماكس بمنفذ شاحن من نوع USB-C لأول مرة في تاريخها، وهو عقب قرار الإتحاد الأوروبي أيضاً وقتها، ورغم كل محاولات آبل للإستمرار بشاحنها الأيقوني من نوع lightning، رضخت في النهاية لقرار القارة العجوز.

والهدف من هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ مع 18 فبراير 2027، هو تقليل النفايات الالكترونية وتقادم الأجهزة الذكية، وتعزيز مفهوم الإصلاح للبطارية بكل سهولة مثلما كانت في السابق.

سيمكن للمستخدم العادي شراء البطارية الأصلية من المتجر الرسمي، وتركيبها واستبدالها بنفسه في المنزل، بدون أي عناء أو تكاليف إضافية أو تعطيل وقته، وبالتالي عدم تغيير الهاتف بأكمله والاستغناء عنه وتحويله لنفايات إلكترونية تهدد سلامة الكوكب مع الوقت.

وطالب الاتحاد الأوروبي الشركات بالحفاظ على جودة ومعايير الصلابة في تصنيع الهواتف الذكية مع تيسير الإصلاح على المستخدمين.

ماذا سيقدم آيفون 19 بروماكس ؟

في حالة نفذت آبل قرار الإتحاد الأوروبي، بشأن آيفون 19 بروماكس المزمع إطلاقه في سبتمبر من عام 2027، سيكون أمامها خيارين ليس لهما ثالث.

الأول

تصنيع أجهزة آيفون ببطاريات قابلة للإستبدال يتم إنتاجها خصيصاً للإتحاد الأوروبي.

الثاني

تعميم التجربة على كل إصدارات آيفون حول العالم، لتوفير نفقات التصنيع مثلما فعلت مع إطلاق سلسلة آيفون 15.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

عداد الكهرباء

صورة أرشيفية

الدواجن

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

فاتورة الكهرباء

يوسف محمد

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

ترشيحاتنا

الفراخ

مكملات الغذائية

الحج

بالصور

فيديو

لحج أكثر راحه

كائن حي جديد

شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

وائل الغول

إبراهيم النجار

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

المزيد