تكنولوجيا وسيارات

آبل ترفع سقف التحدي بـ "آيفون ألترا" القابل للطي وماك بوك بشاشة لمس

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة عن تحول جذري في استراتيجية شركة "آبل" الأمريكية، حيث تستعد العملاقة التكنولوجية لإطلاق فئة جديدة كلياً من المنتجات تحت مسمى "ألترا" (Ultra). 

ووفقاً للتسريبات المسربة من داخل سلاسل الإمداد، فإن هذا التوجه لا يقتصر فقط على تغيير المسميات، بل يمثل إعادة صياغة لمفهوم الأجهزة الرائدة لدى الشركة، بهدف تمييز النسخ الأكثر تطوراً وغلاءً عن بقية الطرازات التقليدية، لاسيما مع اقتراب حقبة جديدة بقيادة "جون تيرنوس" الذي سيخلف تيم كوك في منصب المدير التنفيذي.

ثورة الآيفون القابل للطي

أطلقت آبل بالفعل محرك العمل لتطوير ما سيعرف بـ "iPhone Ultra"، وهو أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة. 

 يشير لخبر الذي انتظره الملايين إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم يشبه الكتاب، ليمنح المستخدم شاشة داخلية ضخمة تصل إلى 7.8 بوصة عند فتحه، بينما يحتفظ بشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة للاستخدام السريع. 

وتستهدف آبل من هذا الجهاز وضع معيار جديد للفخامة والإنتاجية، حيث سيتجاوز في مواصفاته وسعره فئات "Pro" و "Pro Max" الحالية، ليصبح الجهاز الأكثر تميزاً في ترسانة الشركة.

ماك بوك ألترا وشاشات اللمس

طرحت التسريبات أيضاً تفاصيل مثيرة حول جهاز "MacBook Ultra" المرتقب، والذي يمثل خروجاً عن تقاليد آبل الصارمة التي رفضت لسنوات دمج شاشات اللمس في أجهزة الحاسوب. 

ستحمل النسخة الجديدة شاشة من نوع "OLED" فائقة الوضوح، مع دعم كامل لخاصية اللمس ودمج تقنية "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) في الجزء العلوي من الشاشة لأول مرة في أجهزة الماك. 

سيعتمد هذا الجهاز على معالجات M5 القادمة، وسيوجه خصيصاً للمبدعين والمحترفين الذين يحتاجون إلى أداء خارق يربط بين سلاسة الأجهزة اللوحية وقوة الحواسيب المكتبية.

معالجات M5 والذكاء الاصطناعي

عززت آبل من قدراتها التقنية بتطوير جيل جديد من الرقائق الإلكترونية (Apple Silicon) تحت اسم "M5 Ultra". 

ولتبسيط الأمر للقارئ غير المتخصص، فإن هذا "المعالج" هو بمثابة العقل المفكر للجهاز؛ وكلما زادت قوته، زادت سرعة تنفيذ المهام المعقدة مثل تحرير الفيديوهات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المثير في الأمر أن آبل تخطط لنقل معالجة بيانات "الذكاء الاصطناعي" لتتم بالكامل داخل الجهاز بدلاً من الاعتماد على خوادم الإنترنت، وهو ما يضمن سرعة فائقة وخصوصية مطلقة للمستخدم، لكنه يتطلب عتاداً قوياً لا يتوفر إلا في فئة "ألترا".

خارطة الطريق المستقبلية

أعلنت المصادر أن الجدول الزمني لهذه المنتجات يبدأ من أواخر عام 2026 ويمتد حتى عام 2027، حيث تسعى الشركة لضمان استقرار سلاسل التوريد، خاصة مع النقص العالمي في بعض المكونات الدقيقة. 

ومن المتوقع أن تشمل عائلة "ألترا" مستقبلاً نظارات ذكية متطورة وساعات "آبل ووتش" بمواصفات غير مسبوقة، مما يجعل "ألترا" ليست مجرد كلمة تسويقية، بل علامة تجارية مستقلة تعبر عن قمة التكنولوجيا التي يمكن أن تصل إليها يد الإنسان في الوقت الراهن.

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
سيارات ‏REEV‏
أخطاء يومية بسيطة بتحوّل أكلك لسبب في المرض
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
