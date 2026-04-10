اكتساح آبل يثير الجدل.. 5 هواتف آيفون في قائمة الأكثر مبيعا عالميا

أنهت شركة آبل Apple، عام 2025 بأداء قوي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن Counterpoint Research، وخلال الربع الرابع من العام، استحوذت هواتف آيفون على 5 مراكز ضمن قائمة أكثر عشرة هواتف ذكية مبيعا عالميا، في مؤشر لافت على قوة حضور الشركة في سوق شديد التنافسية.

هواتف آيفون تحتل 5 من أفضل 10 مراكز في قائمة الأكثر مبيعا

تصدر هاتف iPhone 17 Pro Max القائمة، بعدما استحوذ بمفرده على نحو 5% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا.

وجاء iPhone 17 في المركز الثاني، يليه iPhone 17 Pro في المرتبة الثالثة، وهو تفوق يعكس استمرار قوة منظومة Apple، خاصة في أسواق مثل الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.

كما واصلت بعض الإصدارات الأقدم حضورها ضمن القائمة، حيث حل iPhone 16 في المركز الرابع، بينما جاء iPhone 16e في المرتبة الثامنة، في حين غاب هاتف iPhone Air عن التصنيف.

قائمة أكثر عشرة هواتف ذكية مبيعا عالميا

في المقابل، حصدت شركة سامسونج أربعة مراكز، معظمها عبر فئة الهواتف المتوسطة، إذ جاءت هواتف Galaxy A56 وGalaxy A36 وGalaxy A07 في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي، بينما حل Galaxy S25 في المركز العاشر.

وسجلت شركة شاومي حضورا واحدا فقط عبر هاتف REDMI A5 الذي جاء في المركز التاسع، وهو ما يتماشى مع اتجاهات السوق في السنوات الأخيرة.

وبشكل عام، استحوذت هذه الهواتف العشرة مجتمعة على نحو 23% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع، ما يعكس درجة التركز الكبيرة في قمة السوق.

وعلى مدار عام 2025، لم يقتصر حضور آبل على هذا الربع فقط، إذ ظهرت أجهزتها باستمرار ضمن القائمة، وكان iPhone 16 الهاتف الوحيد الذي حافظ على وجوده ضمن العشرة الأوائل طوال الأرباع الأربعة، في حين شهدت مراكز سامسونج وشاومي بعض التغيرات.

ويرجع هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها الانطلاقة القوية لسلسلة iPhone 17، خاصة النسخة الأساسية، التي استفادت من تحسينات مثل معدل تحديث أعلى وزيادة في الذاكرة العشوائية.

وبشكل عام، تواصل آبل الحفاظ على موقعها في الفئة العليا من السوق، في وقت تضغط فيه شركات أندرويد بقوة في الفئات المتوسطة والاقتصادية، بينما لا تزال هواتف آيفون تحجز مكانها باستمرار في صدارة المبيعات العالمية.