الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث ضخم لمستخدمي آبل كار بلاي.. واتساب الآن في سيارتك

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، رسميا عن وصول تطبيقها إلى آبل CarPlay، لتصبح الرسائل والمكالمات متاحة مباشرة على لوحة القيادة، مع تصميم يركز على السلامة وتقليل عوامل الإلهاء أثناء القيادة. 

ويأتي هذا التحديث ضمن إصدار واتساب رقم 26.13.74 على iOS، ليتيح لمستخدمي كار بلاي تجربة تواصل أكثر سلاسة وراحة أثناء التنقل.

تحديثات جديدة لمستخدمي آبل CarPlay

شهد مستخدمو آبل CarPlay أسابيع مثيرة، بدءا من دعم ChatGPT وجوجل Meet، إلى جانب تجربة محسنة لتطبيق واتساب مع ميزات جديدة وتحكم أكبر.

تصف شركة “ميتا” التغييرات على صفحة التطبيق في متجر App Store بأنها “تحديث كبير”، ففي السابق، كانت تجربة واتساب على نظام المعلومات والترفيه محدودة بعدد قليل من ميزات Siri، أما الآن فهناك المزيد من خيارات التحكم مع تبويبات مخصصة للمكالمات الأخيرة، المفضلة، وسجل المحادثات.

رسائل صوتية محسنة

لا يزال من غير الممكن كتابة الرسائل على الشاشة، وهو أمر منطقي لضمان السلامة أثناء القيادة. لإرسال رسالة، اضغط على "رسالة جديدة" من الصفحة الرئيسية، وحدد جهة الاتصال، ثم استخدم الإملاء الصوتي. 

وقبل الإرسال، سيقرأ Siri الرسالة لك بصوت مرتفع، إذا رغبت في تعديل الرسالة، اضغط على أيقونة القلم، وإذا كنت راضيا عنها، يرسل Siri الرسالة تلقائيا.

مكالمات أسهل

بالنسبة للمكالمات، يمكن النقر على جهة الاتصال مباشرة من تبويبات "المكالمات" أو “المفضلة”، أما إذا كان الاتصال غير متكرر، فاضغط على زر "اطلب من Siri إجراء مكالمة" واذكر اسم الشخص المطلوب.

تأتي هذه التحديثات مع إصدار WhatsApp 26.13.74 على iOS، ويمكن لمستخدمي CarPlay تحميلها وتجربة الميزات الجديدة فورا.

تجدر الإشارة إلى أن آبل قد أضافت مؤخرا دعما لتطبيقات المحادثة الصوتية من طرف ثالث في iOS 26.4، وكان OpenAI من أوائل المستفيدين بإطلاق دعم تطبيق ChatGPT المخصص، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات مباشرة مع الروبوت أثناء القيادة. 

كما حصل تطبيق Google Meet على دعم CarPlay مؤخرا، مع إمكانية الانضمام للاجتماعات مجدولا، لكنها تقتصر على الصوت فقط لأسباب تتعلق بالسلامة.

