آبل تستعد لسبتمبر مزدحم.. آيفون 18 برو وآيفون Fold في موعد واحد

أشارت تسريبات جديدة نقلها موقع Geeky Gadgets إلى أن آبل تتحضر لواحد من أهم مؤتمراتها في السنوات الأخيرة خلال سبتمبر 2026، حيث من المنتظر – بحسب مصادر في سلسلة التوريد – أن تكشف الشركة في الحدث نفسه عن سلسلة iPhone 18 Pro التقليدية إلى جانب أول هاتف قابل للطي في تاريخها، الذي يُشار إليه حاليًا باسم iPhone Fold أو iPhone Ultra Fold.

وتوضح التقارير أن توقيت الإطلاق ليس صدفة؛ فسبتمبر 2026 يتزامن مع محطة رمزية مهمة في تاريخ آبل ومنظومة آيفون، ما يجعل الشركة تميل إلى تقديم «قفزة شكلية وتقنية» كبيرة بدل الاكتفاء بتحديث روتيني على السلسلة المعتادة.

من هذا المنطلق، يبدو أن آبل تريد أن تجعل من أول آيفون قابل للطي جزءًا طبيعيًا من عائلة آيفون، لا جهازًا تجريبيًا منفصلًا، عبر طرحه جنبًا إلى جنب مع iPhone 18 Pro وPro Max، ليشعر المستخدم أن هذا الشكل الجديد امتداد رسمي للسلسلة وليس فرعًا جانبيًا مؤقتًا.

آيفون Fold.. دخول متأخّر محسوب لسوق الهواتف القابلة للطي

كشفت التقارير أن آبل – رغم تأخرها عن سامسونج ومنافسين آخرين في سوق الهواتف القابلة للطي – اختارت استراتيجية «الدخول المتأخر لكن بثقة»، حيث قضت السنوات الماضية في اختبار تقنيات المفصل، الشاشات المرنة، ومتانة الهيكل لضمان أن يكون أول هاتف قابل للطي يحمل علامة آيفون أقرب إلى منتج ناضج جاهز للاستخدام اليومي وليس مجرد «استعراض أولي».

تشير التسريبات إلى أن iPhone Fold سيأتي بتصميم شبيه بفئة Fold الواسعة، أي هاتف يمكن فتحه ليصبح أقرب إلى جهاز لوحي صغير، مع شاشة خارجية للاستخدام اليومي وشاشة داخلية كبيرة للاستهلاك المكثف للمحتوى والعمل والتنقل بين التطبيقات. هنا تراهن آبل على مزج عاملين: تجربة iOS المألوفة والمستقرة، وفلسفتها المعروفة في استغلال المساحة الكبيرة عبر واجهات مدروسة، بحيث لا يشعر المستخدم أن الجهاز مجرد «آيفون كبير ينثني» بل منتج يقدم قيمة فعلية في تعدد المهام والعمل والإبداع.

التقرير يوضح كذلك أن آبل تستهدف من خلال هذا الهاتف منافسة مباشرة مع أجهزة مثل Galaxy Z Fold وPixel Fold، لكن مع تفصيلة أساسية تعوّل عليها دائمًا: تكامل أقوى داخل منظومة آبل من حيث التواصل مع أجهزة ماك وآيباد وساعة آبل، واستفادة التطبيقات الاحترافية من الشاشة الكبيرة بطريقة يصعب تكرارها خارج عالم iOS.

لذلك تبدو الشركة مستعدة لقبول سقف سعر مرتفع لهذا الطراز، معتمدة على أن جمهور آيفون الأكثر ولاءً مستعد لتجربة شكل جديد من الجهاز إذا قدّم قيمة مضافة حقيقية في الاستخدام اليومي.

سبتمبر 2026.. تكرار لسيناريو iPhone 17 مع نقلة أكبر

تُذكّر Geeky Gadgets بأن توقيت سبتمبر ليس جديدًا على آبل؛ فالشركة اعتادت منذ سنوات تنظيم مؤتمر الآيفون في الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر، كما حدث مع سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، حيث أشارت التسريبات حينها بدقة إلى موعد 9 سبتمبر، وفتحت الحجوزات بعد أيام قليلة من المؤتمر.

في 2026، يتوقع أن تُطبَّق نفس المعادلة الزمنية تقريبًا: مؤتمر في أوائل سبتمبر، فتح الحجز المسبق بعد يومين إلى ثلاثة، ثم طرح الأجهزة في المتاجر بعد حوالي أسبوع من فتح الطلبات.

الجديد هذه المرة هو أن المؤتمر لن يكون مجرد منصة لإطلاق iPhone 18 Pro بكل ما يحمله من تحديثات على مستوى المعالج (شريحة A21 أو ما بعدها)، الكاميرات والألوان، بل سيتحوّل إلى مسرح لتقديم فئة جديدة بالكامل من أجهزة آيفون، ما يجعله حدثًا محوريًا في تاريخ السلسلة بالمستوى نفسه الذي مثّلته قفزات مثل iPhone X سابقًا.

تسريبات أخرى من Geeky Gadgets تتحدث عن ألوان جديدة مثل «الأحمر العميق» في iPhone 18 Pro، وتسريبات منفصلة حول تخلي آبل عن اللون الأسود التقليدي في هذه الفئة، وهي تفاصيل تشير إلى أن الشركة تريد أن تميّز هذا الجيل بصريًا عن الأجيال السابقة، خاصة مع وجود طراز Fold إلى جواره.

قيود إنتاج محتملة وتأثيرها على التوفر

رغم الحماس المحيط بموعد سبتمبر، تحذّر التقارير من أن كمية الوحدات المتاحة من iPhone Fold في الأسابيع والأشهر الأولى قد تكون محدودة، نتيجة التحديات التقنية في تصنيع الشاشات القابلة للطي والمفصلات ذات الجودة العالية التي تتطلبها معايير آبل، إلى جانب تعقيدات سلسلة التوريد.

تشير تسريبات حول سلاسل الإمداد إلى أن آبل تعمل مع عدد من الشركاء لتأمين شاشات OLED مرنة ومكونات للمفصلة قادرة على تحمل آلاف عمليات الفتح والإغلاق، لكن الوصول إلى طاقة إنتاج عالية منذ اليوم الأول ليس أمرًا مضمونًا، خاصة مع رغبة الشركة في المحافظة على نسبة مرتفعة من الأجهزة التي تجتاز اختبارات الجودة الصارمة.

هذا يعني أن الإطلاق قد يكون «مجزّأً» جغرافيًا، حيث تحصل أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول آسيا على الجهاز أولاً، ثم يتم التوسع تدريجيًا إلى باقي المناطق مع تحسن وتيرة الإنتاج.

أما سلسلة iPhone 18 Pro التقليدية فمن المتوقع أن تتوفر بكميات أوسع وأكثر استقرارًا من اليوم الأول، لأنها تعتمد على خطوط إنتاج أكثر نضجًا جُرّبت بالفعل مع أجيال سابقة ولا تواجه التحديات نفسها الخاصة بالتصميم القابل للطي.

ما الذي يعنيه ذلك لعشّاق آيفون؟

بالنسبة لعشاق آيفون، تعني هذه التسريبات أن سبتمبر 2026 قد يكون لحظة مفصلية عليهم الاستعداد لها؛ فبدل السؤال المعتاد «هل أرقّي من جهازي الحالي إلى الجيل الجديد؟» سيجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال أكبر: «هل أظل مع شكل الآيفون التقليدي أم أنتقل لأول مرة إلى آيفون قابل للطي؟».

من الواضح أن آبل تريد أن تجعل الإجابة على هذا السؤال أسهل قليلاً عبر طرح iPhone Fold إلى جانب iPhone 18 Pro، بحيث يستطيع المستخدم مقارنة المواصفات والأسعار والتجربة داخل النظام نفسه، دون الحاجة لمغادرة عالم iOS إلى أجهزة أندرويد القابلة للطي كما كان الوضع في السنوات الماضية.

في الوقت ذاته، تذكّر التقارير بأن هذه المعلومات ما زالت في إطار التسريبات المعتمدة على مصادر في سلسلة التوريد وتحليلات جدول آبل السنوي، ما يعني أن الشركة قد تعدّل بعض التفاصيل أو حتى توقيت الإطلاق إذا واجهت عقبات تقنية أو إنتاجية غير متوقعة.

لكن طالما ظل سبتمبر هو شهر الآيفون التاريخي، وطالما تواصلت الإشارات المتكررة من مصادر متعددة إلى الجيل 18 وإلى iPhone Fold في 2026، يبقى الاحتمال الأكبر أننا على موعد مع حدث يعيد رسم خريطة عائلة آيفون، ويفتح فصلاً جديدًا تدخل فيه آبل رسميًا سباق الهواتف القابلة للطي بعد سنوات من الانتظار والترقب.