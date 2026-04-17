30% من منتجات آبل بمواد معاد تصنيعها .. وبعضها أعيد تدويره بالكامل

نجحت علامة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا في العالم العام الماضي بالوصول لهدفها الرئيسي بالتخلص من البلاستيك تمامًا في عبوات منتجاتها.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، باتت جميع أجهزة آبل المتاحة الآن في الأسواق ويتم شرائها في عبوات مصنوعة بالكامل من الألياف القابلة لإعادة التدوير في المنزل.

كشفت آبل أنها استخدمت 30% من المواد المعاد تدويرها في جميع المنتجات التي شحنتها العام الماضي لأسواق العالم.

وفي بعض المكونات الداخلة في تصنيع أجهزتها تصل نسبة المكون المعاد تدويره إلى 100%، مثل البطاريات المصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره بالكامل، كذلك المغناطيسات مصنوعة من عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها كاملة.

وأخيراً جميع لوحات الدوائر الخاصة بـ آبل مصنوعة من طلاء الذهب ولحام القصدير المعاد تدويرهما بنسبة 100%، حيث تحرص آبل على تطبيق معايير صارمة لحماية البيئة في تورسج منتجاتها لمختلف الأسواق.

من ناحية أخرى يحقق أحدث أجهزة كومبويتر من آبل هو MacBook Neo، والذي يعد من أفضل المنتجات الصديقة للبيئة، حيث تصل نسبة المواد المعاد تدوريها في تصنيعه لأكثر من 60%.

وهو اتجاه آبل الحالي، التي خفضت استخدام البلاستيك في منتجاتها بأكثر من 15 ألف طن متري في الخمس سنوات الماضية، بعدما اعتمدت عبواتها الجديدة المصنوعة بالكامل من الألياف.

نفس الأمر من خلال مقراتها ومتاجرها حول العالم التي تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%، كذلك انخفض استهلاك المياه في مرافق مقراتها، حيث يتم إعادة تدوير المياه بنسبة 55%، حيث بلغ معدل خفض الاستهلاك للمياه لحوالي 17 مليار جالون.

وتضع آبل خطة طموحة تسعى لتحقيقها بحلول عام 2030، بالبعد التام عن انبعاثات الكربون، واستخدام مياه 100% منها معاد تدويرها.

يذكر ان آبل ستقدم تخفيضاً بقيمة 10% على سماعاتها “ايربودز” احتفالًا بيوم الأرض حتى 16 مايو المقبل، وسيكون العرض لعملائها الذين يعيدون تدوير منتجات آبل المختارة.