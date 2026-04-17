وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

30% من منتجات آبل بمواد معاد تصنيعها .. وبعضها أعيد تدويره بالكامل

30% من منتجات آبل بمواد معاد تصنيعها..وبعض المكونات معاد تدويرها بالكامل
30% من منتجات آبل بمواد معاد تصنيعها..وبعض المكونات معاد تدويرها بالكامل
نجحت علامة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا في العالم العام الماضي بالوصول لهدفها الرئيسي بالتخلص من البلاستيك تمامًا في عبوات منتجاتها.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، باتت جميع أجهزة آبل المتاحة الآن في الأسواق ويتم شرائها في عبوات مصنوعة بالكامل من الألياف القابلة لإعادة التدوير في المنزل.

كشفت آبل أنها استخدمت 30% من المواد المعاد تدويرها في جميع المنتجات التي شحنتها العام الماضي لأسواق العالم.

وفي بعض المكونات الداخلة في تصنيع أجهزتها تصل نسبة المكون المعاد تدويره إلى 100%، مثل البطاريات المصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره بالكامل، كذلك المغناطيسات مصنوعة من عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها كاملة.

وأخيراً جميع لوحات الدوائر الخاصة بـ آبل مصنوعة من طلاء الذهب ولحام القصدير المعاد تدويرهما بنسبة 100%، حيث تحرص آبل على تطبيق معايير صارمة لحماية البيئة في تورسج منتجاتها لمختلف الأسواق.

من ناحية أخرى يحقق أحدث أجهزة كومبويتر من آبل هو MacBook Neo، والذي يعد من أفضل المنتجات الصديقة للبيئة، حيث تصل نسبة المواد المعاد تدوريها في تصنيعه لأكثر من 60%.

وهو اتجاه آبل الحالي، التي خفضت استخدام البلاستيك في منتجاتها بأكثر من 15 ألف طن متري في الخمس سنوات الماضية، بعدما اعتمدت عبواتها الجديدة المصنوعة بالكامل من الألياف.

نفس الأمر من خلال مقراتها ومتاجرها حول العالم التي تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%، كذلك انخفض استهلاك المياه في مرافق مقراتها، حيث يتم إعادة تدوير المياه بنسبة 55%، حيث بلغ معدل خفض الاستهلاك للمياه لحوالي 17 مليار جالون.

وتضع آبل  خطة طموحة تسعى لتحقيقها بحلول عام 2030، بالبعد التام عن انبعاثات الكربون، واستخدام مياه 100% منها معاد تدويرها.

يذكر ان آبل ستقدم تخفيضاً بقيمة 10% على سماعاتها “ايربودز” احتفالًا بيوم الأرض حتى 16 مايو المقبل، وسيكون العرض لعملائها الذين يعيدون تدوير منتجات آبل المختارة. 

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد