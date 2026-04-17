كيف تحدث هاتفك آيفون إلى نظام ios 26.4.1

تعد تحديثات آبل المستمرة ودعمها اللامحدود لأجهزة آيفون واحدة من أهم الميزات التي تجعله الهاتف الذكي الأشهر في العالم، خاصةً أن الصانع الأمريكي يقدم تحديثات نظام التشغيل باستمرار لتحسين الأداء وسد الثغرات.

وأتاحت آبل مؤخراً أحدث نسخة من نظام تشغيلها لهواتف آيفون وهو ios 26.4.1، والذي تبلغ مساحته حوالي أكثر من 12 جيجابايت، ويأتي بتحسينات عدة، أهمها سد الثغرات الأمنية.

ويمكنك تحديث نظام تشغيل هاتفك من آيفون بطريقتين، الأولى عبر توصيله بالكمبيوتر ومن ثم تطبيق itunes وتنزيل أحدث نسخة من ios.

الطريقة الثانية وهي الأكثر شيوعاً عبر الهاتف نفسه، وإليك كيف تقوم بها في خطوات معدودة.

1- اشحن هاتفك لأكثر من 50%

2- اذهب إلى الإعدادات، عام، تحديث النظام.

3- وصل هاتفك بشبكة الواي فاي.

4- اضغط على تحميل التحديث.

5- عقب انتهاء التحميل، انقر على تثبيت التحديث.

وبعد تثبيت التحديث على هاتفك الآيفون، سيقوم بإعادة تشغيله وسيعمل بكامل كفاءته المعهودة، بجانب حمايته من أي ثغرات أمنية، وهي واحدة من أميز نقاط قوة هواتف آبل.

يذكر أن آبل تطرح كل عام في شهر سبتمبر نظام تشغيلها الجديد مع الكشف عن هاتفها الجديد، كما تكشف عن قائمة الهواتف المجهزة لتحميله، وكذلك التي توقف عنها الدعم، وحالياً بدءاً من سلسلة iphone 12 يمكنها تحميل نظام ios 26.