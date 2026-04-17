كيف تستعيد ملفاتك على آيفون بعد الحذف

هل تخيلت من قبل كيف سيكون رد فعلك، عندما تجد خللاً في هاتفك الذكي آيفون، سواء أثناء تحميل “سوفتوير”، او إصلاح شيء أخر، وتفقد كل بياناتك المسجلة عليه، ناهيك عن ذكرياتك من محتوى مثل الصور والفيديو ستحذف تماماً عند الإصلاح.

لذلك يتوجب عليك نقل كل المحتوى الهام الخاص بك على وحدة تخزين أخرى خارجية، حتى تتفادى هذا الموقف وتظل “الداتا” الخاصة بك مؤمنة ومتاحة لك بكل سهولة.

خطوات استعادة ملفاتك على آيفون بعد الحذف

1- اشتري ذاكرة تخزين خارجية “هارد ديسك” سعة 1 تيرابايت.

2-قم بتحميل تطبيق 3utools.

3- وصل هاتفك بعد تحميل وتشغيل التطبيق.

4- قم بعمل backup لـ الداتا الختاصة بك.

5- انزع الـ “هارد ديسك” وضعه في مكان آمن.

بعد القيام بهذه الخطوات، عليك أن تقوم بعمل backup لمحتوى هاتفك من حين لآخر، حتى تظل الداتا الخاصة بك لديك ومحدثة، وفي مأمن من أي خلل قد يصيب هاتفك، خاصةً عند تنزيل أحدث نسخة من نظام التشغيل.

عليك توخي الحذر عند شراء ذاكرة تخزين خارجية “هارد ديسك”، واختيار ذاكرة مناسبة من علامة بارزة ومعروفة، وإذا كانت ملفاتك حساسة، يمكنك إغلاقها برقم سري لمنع المتطفلين من تصفحها.