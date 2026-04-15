قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يستهدف شاحنة تابعة لحماس وسط قطاع غزة
دعاء سورة يس للرزق والغنى وتسديد الديون .. ردّده بهذه الصيغة وأبشر
أحمد موسى يفتح النار على «حزب الله» ويكشف كواليس لقاء إسرائيل ولبنان بحضور ماركو روبيو
محمد عبدالجليل: أزمة الأهلي واتحاد الكرة بدأت بالعناد .. والاستماع للـVAR حق مشروع
تراجع الدولار مستمر .. أسعاره في جميع البنوك اليوم الأربعاء
من 23 إلى 36 درجة.. تباين ملحوظ في درجات الحرارة اليوم
تعديلات تشريعية مُرتقبة.. برلمانية: العدالة الناجزة «أولوية» في قضايا الأحوال الشخصية
ترامب: لو امتلكت إيران السلاح النووي كنّا سننادي كل من فيها بـ «سيدي»
صدمة استخباراتية .. إيران تستخدم قمرًا صناعيًا صينيًا لاستهداف القواعد الأمريكية
ستشهدون يومين مُذهلين.. ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
ترامب: لو لم أكن رئيسًا للولايات المتحدة لتمزّق العالم
مقتـ.ـل 42 ألف متظاهر.. ترامب يوجّه انتقادات جديدة إلى بابا الفاتيكان بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لـ "نظارة" الذكاء

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة عن اعتزام شركة آبل دخول سوق "النظارات الذكية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفت بأنها الرهان الأكبر للمدير التنفيذي تيم كوك بعد عصر الآيفون.

 ويهدف المشروع الجديد إلى تقديم جهاز يرتديه المستخدم طوال اليوم، ليكون بمثابة مساعد رقمي بصري يدمج بين العالم الحقيقي والمعلومات الرقمية، مما يمهد الطريق لمستقبل قد لا نضطر فيه لإخراج هواتفنا من جيوبنا كثيراً، حيث ستتولى النظارة الذكية عرض التنبيهات، والترجمة الفورية، وحتى تقديم إرشادات الطريق مباشرة أمام أعيننا.

تكنولوجيا البصر

أعلنت التسريبات أن النظارة القادمة ستعتمد بشكل كلي على نظام "Apple Intelligence"، وهو المصطلح الذي تطلقه آبل على مجموعتها الخاصة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

وببساطة، ستزود النظارة بكاميرات ومستشعرات ذكية قوية قادرة على "فهم" ما ينظر إليه المستخدم؛ فإذا نظرت إلى معلم سياحي أو قطعة ملابس، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة وتقديم معلومات عنها فوراً. 

وتتميز هذه التقنية بكونها معالجة "مكانية"، أي أنها تتعامل مع البيانات وفقاً لمكانك الجغرافي واتجاه نظرك، مما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أكثر طبيعية وسلاسة.

بديل الآيفون

طرحت آبل هذه الرؤية كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على شاشات الهواتف التقليدية. ويرى المحللون أن الشركة تسعى لتفادي أخطاء نظارة "فيجن برو" الضخمة، من خلال تطوير إطار خفيف يشبه النظارات العادية، لكنه يخفي بداخله "معالجات مصغرة" فائقة القدرة.

 والمعالج هو عقل الجهاز المسؤول عن تنفيذ الأوامر، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون نحيفاً جداً ولا يولد حرارة مرتفعة حتى لا يزعج المستخدم، وهو التحدي الهندسي الأكبر الذي تعمل آبل على حله حالياً بالتعاون مع موردي الرقائق الإلكترونية.

خصوصية المستخدم

حذرت تقارير حقوقية من المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي قد تثيرها نظارات مزودة بكاميرات دائمة التشغيل. 

ومع ذلك، تؤكد آبل أن فلسفتها تعتمد على "المعالجة على الجهاز" (On-device processing)، وهو مصطلح تقني يعني أن الصور والبيانات التي تلتقطها النظارة يتم تحليلها داخل الشريحة الموجودة في الإطار ولا تخرج إلى خوادم الشركة أو "السحابة"، مما يضمن تشفيراً تاماً لخصوصية المستخدم وحركاته اليومية. 

يعد هذا الجانب حجر الزاوية في حملة آبل التسويقية لإقناع الجمهور بتبني هذه التكنولوجيا الجديدة.

مستقبل الارتداء

راهنت آبل على أن العقد القادم سيكون "عصر الأجهزة القابلة للارتداء الذكية"، حيث ستتحول النظارة من مجرد إكسسوار إلى أداة إنتاجية لا غنى عنها. 

ومن المتوقع أن تدعم النظارة واجهات برمجية تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات مخصصة، مثل تطبيقات اللياقة البدنية التي تعرض مؤشراتك الحيوية أثناء الجري، أو تطبيقات العمل التي تظهر لك مستنداتك "طائرة" في الهواء أمامك.

آبل نظارة شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

مصطفى الشهدي

غادر باكيًا .. تفاصيل إصابة الحكم مصطفى شهدي في مباراة مودرن والجونة

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي : الصين لن تدخل مواجهة عسكرية .. والطاقة المحرك الأساسي للصراعات العالمية

السعودية

مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات السافرة على المملكة ودول الخليج

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: طهران استجابت لمساعي وقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد