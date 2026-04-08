قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آيفون ألترا.. أول هاتف قابل للطي من آبل.. إليك كل ما لاتعرفه عنه

لمياء الياسين

يشهد سوق الهواتف القابلة للطي منافسةً متزايدة، وربما يصبح أكثر إثارةً للاهتمام، إذا ما صدقت التسريبات الأخيرة. 

هناك العديد من الشائعات التي تدور حول أول هاتف قابل للطي من آبل ، وتحديداً حول اسمه المحتمل.
 

ووفقا للتسريبات قد يُطلق هاتف آبل القابل للطي ذو الشاشة العريضة القادم باسم “آيفون ألترا” 

ويعد هذا الأمر غير مؤكد، إلا أن الاسم يعد وحده كافٍ لإثارة اهتمام الشركات الأخرى. ويشير التسريب  إلى أن بعض الشركات الصينية تُفكّر بالفعل في استخدام علامة "ألترا" التجارية لأجهزتها القابلة للطي ذات الشاشة العريضة.

علامات تجارية محددة

لم تُذكر أسماء علامات تجارية محددة، إلا أن ذلك لم يمنع التكهنات. فقد بدأت أسماء مثل "هواوي بورا ألترا 2" أو "شاومي ميكس فولد ألترا" بالانتشار على الإنترنت وتعد هذه الأسماء غير رسمية بالطبع، لكنها ليست مستبعدة تماماً بالنظر إلى كيفية تطور اتجاهات التسمية عادةً.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة داخلية WQHD+ مقاس 7.69 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع أوسع، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة. ويبدو أن الهدف هو تحسين سهولة الاستخدام سواءً عند طي الجهاز أو فتحه. كما يُشاع أيضاً استخدام شريحة Kirin 9030 الأحدث وكاميرا تليفوتوغرافية مُحسّنة، إلا أن التفاصيل لا تزال شحيحة.

أما بالنسبة لشركة آبل، فلا يزال من المتوقع إطلاق هاتفها القابل للطيّ في النصف الثاني من عام ٢٠٢٦. ولا يقتصر الاهتمام الكبير به على مكوناته المادية فحسب، بل يشمل أيضاً كيفية تعامل آبل مع البرمجيات والمتانة. وإذا ما استمرّ استخدام اسم "ألترا"، فسيضع هذا الجهاز بلا شكّ في قمة تشكيلة آبل، سواءً من حيث الميزات أو السعر.

في هذه المرحلة، أصبح الاتجاه أكثر وضوحًا: تتجه الأجهزة القابلة للطي أكثر نحو فئة الأجهزة المتميزة، وقد تكون كلمة "فائقة" هي العلامة التجارية التالية التي يرغب الجميع في استخدامها.

