عرض مغرٍ من آبل على MacBook Pro M5 بمتجر الأجهزة المُجددة

أكدت تقارير من فوربس أن آبل ، بدأت رسميًا في توفير أجهزة MacBook Pro المزودة بمعالج M5 ضمن قسم الأجهزة المُجددة (Refurbished) على متجرها الإلكتروني، مع تطبيق خصم قياسي يبلغ حوالي 15% عن سعر البيع الرسمي.

وأوضحت التقارير ، أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها آبل أحدث جيل من ماك بوك برو M5 بهذا الشكل المخفَّض مباشرة عبر متجرها، ما يفتح الباب أمام من يريد جهازًا قويًا بسعر أقل، مع الاحتفاظ بضمان آبل الكامل وسير عملية الفحص وإعادة التأهيل نفسها المعتمدة للأجهزة الجديدة.

أسعار تبدأ من 1359 دولار

أشارت تفاصيل الأسعار إلى أن سعر موديل MacBook Pro M5 مقاس 14 بوصة في فئة الأجهزة المُجددة يبدأ من 1359 دولارًا في السوق الأمريكي، وذلك لمواصفة تضم معالج M5 بعشر أنوية CPU وعشر أنوية GPU، وذاكرة موحدة 16 جيجابايت، مع سعة تخزين SSD بحجم 512 جيجابايت.

ويعني هذا أن آبل تطبق خصمًا قدره 240 دولارًا عن سعر الإطلاق الأصلي الذي كان 1599 دولارًا لنفس التكوين قبل إعادة تسعير التشكيلة الشهر الماضي، حين رفعت الشركة سعة التخزين الأساسية في النسخة الجديدة إلى 1 تيرابايت مع زيادة السعر إلى 1699 دولارًا.

وتوضح المقارنة التي عرضتها تقارير أخرى أن من يشتري جهازًا جديدًا بمواصفات 1 تيرابايت من متاجر مثل أمازون سيدفع حاليًا حوالي 1549 دولارًا، ما يعني أن الفارق بين جهاز مجدد 512 جيجابايت من آبل وجهاز جديد 1 تيرابايت من بائع آخر ليس ضخمًا، لكنه يظل خيارًا مغريًا لمن يفضّل الشراء من آبل مباشرة والاستفادة من برنامج الأجهزة المُجددة الرسمي.

نفس ضمان الجهاز الجديد تقريبًا

ذكّرت تقارير متخصصة أن الأجهزة المُجددة من آبل لا تُباع كمنتجات «مستعملة» بالمعنى التقليدي، بل تخضع لعملية فحص واختبار وإصلاح وتغيير مكونات (مثل البطارية والهيكل الخارجي إن لزم الأمر)، ثم تعاد تعبئتها في صندوق جديد مع كافة الكتيبات والإكسسوارات الأصلية.

وتحصل هذه الأجهزة على ضمان سنة كاملة مثل الأجهزة الجديدة تمامًا، مع إمكانية إضافة AppleCare+ لتمديد الضمان وتغطية الأضرار العرضية، وهو ما يجعلها خيارًا مطمئنًا لمن يقلق من شراء أجهزة مستعملة من سوق إعادة البيع الفردي.

وتؤكد هذه السياسة أن الفارق الأساسي بين جهاز مجدد وآخر جديد من آبل هو تاريخ الإنتاج وكونه خرج من الصندوق مرة واحدة من قبل، وليس مستوى الأداء أو جودة التجميع، خاصة مع اعتماد الشركة على معايير موحدة لإعادة التأهيل والتنظيف قبل إعادة طرح الأجهزة للبيع.

صفقة لمن يريد قوة M5 بسعر أقل

يرى تحليل فوربس أن عرض ماك بوك برو M5 في فئة الأجهزة المُجددة يمنح المستخدمين فرصة للحصول على أداء معالج M5 Pro أو النسخ القياسية من M5 بتكلفة أقل ملحوظًا من السعر الرسمي، خاصة لمن يعتمد على مهام ثقيلة مثل المونتاج، أو تطوير البرمجيات، أو العمل على مشاريع جرافيك ومعالجة صور وفيديو.

ومع كون الجيل الحالي من MacBook Pro حديثًا نسبيًا (مقدم في أواخر 2025)، فإن شراء نسخة مجددة منه يعني عمليًا الحصول على جهاز حديث بعمر افتراضي طويل، مع توفير مادي يمكن استثماره في زيادة السعة أو الذاكرة عند الحاجة.

في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن من يحتاج لسعة 1 تيرابايت أو أكثر ربما يجد عروض المتاجر الخارجية على الأجهزة الجديدة أقرب لقيمة أفضل، خاصة إذا لم يكن فرق السعر كبيرًا، لكن من يرضى بسعة 512 جيجابايت ويبحث عن أقل سعر ممكن من آبل نفسها سيجد في فئة الـRefurb خيارًا منطقيًا للغاية.

توسع في عروض الأجهزة المُجددة

لم يقتصر عرض آبل على MacBook Pro M5 فقط؛ فقد أكدت تقارير أخرى أن الشركة أضافت كذلك iPad 11 وبعض طرازات iPad Pro بمعالج M4 إلى قسم الأجهزة المُجددة، مع خصومات تقارب 15% أيضًا.

وتبدأ أسعار iPad 11 المجدد من 299 دولارًا بدل 349 دولارًا للنسخة الجديدة، مع تنويعات مختلفة في السعة والاتصال الخلوي، ما يعكس توجهًا أوسع لدى آبل لاستخدام متجر الأجهزة المُجددة كمنفذ رسمي لتقديم أسعار أقل نسبيًا على منتجات حديثة دون خفض السعر «الرسمي» في قنوات البيع العادية.

وتخلص التغطية إلى أن من يخطط لشراء MacBook Pro M5 خلال الفترة المقبلة أصبح أمامه الآن خيار ثالث بجانب الشراء الجديد أو انتظار عروض المتاجر: جهاز مجدد من آبل نفسها بسعر أقل، وضمان كامل، وتجربة قريبة للغاية من شراء جهاز جديد تمامًا، مع فارق واضح في السعر قد يكون حاسمًا في ظل ارتفاع أسعار الحواسيب المحمولة الاحترافية عمومًا.